"Явка обязательна": Порошенко повторно вызвали в ГБР

Пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко повторно вызвали в Государственное бюро расследований для допроса и в качестве свидетеля по двум уголовным производствам. В опубликованной повестке указывается, что "явка обязательна".

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в среду, 27 мая.

"В связи с неявкой 26 мая 2020 года, в соответствии с требованиями ст.133, 135 УПК Украины Порошенко П.А. повторно вызывается в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в 11.00 29 мая 2020 в уголовном производстве № 42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников", – говорится в повестке.

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Кроме этого, 29 мая 2020 в 12.00 Порошенко вызывается для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 62020000000000456, по "факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может причинить существенный вред государственным интересам".

Напомним, накануне Петр Порошенко не пришел на допрос и отправился на выставку. В музее он представил свою коллекцию, в которой оказались и картины, которые фигурируют в уголовном производстве о возможном сокрытии от таможенного контроля 43 произведений всемирно известных художников при перемещении через границу. В свою очередь Порошенко сообщил, что вместе с картинами есть и все необходимые документы, подтверждающие законность перевозки их через границу.

Сотрудники государственного бюро расследований (ГБР) пришли на его выставку в музей Гончара и вручили повестку супруге Марине Порошенко.

Видео: facebook.com/petroporoshenko

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