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За Дубневича внесли залог: нардеп вышел на свободу

8 ноября, 19:30

Народного депутата освободили из-под стражи после внесения 90 млн залога

Ярослав Дубневич. Фото: facebook.com/Dubnevych

Ярослав Дубневич. Фото: facebook.com/Dubnevych

Подозреваемого во взяточничестве народного депутата Ярослава Дубневича освободили из-под стражи после того, как за него внесли назначенные судом 90 млн гривен залога.

Об этом вечером 8 ноября сообщил его адвокат Александр Тананакин.

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"В течение вчерашнего дня за него был внесен залог в полном объеме и буквально 40 минут назад он вышел на свободу", – сказал защитник нардепа.

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Стоит отметить, что ранее в этот день другой его адвокат Алексей Шевчук заявил, что не знает, где делся его подзащитный после внесения залога.

Национальное антикоррупционное бюро подозревает Дубневича в махинациях с госзакупками на железной дороге, когда он был председателем комитета Верховной Рады по вопросам транспорта, чем якобы нанес государству ущерб в размере 93 млн грн. Читайте подробнее, в чем подозревают народного депутата.

31 октября Верховная Рада поддержала представление генерального прокурора и разрешила снять депутатскую неприкосновенность с нардепа, привлечь его к уголовной ответственности и дала добро на задержание. Как снимали неприкосновенность с Ярослава Дубневича.

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суд коррупция залог нардеп Ярослав Дубневич

Источник: Интерфакс-Украина

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