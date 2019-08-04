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За голосованием депутатов проследит "Большой брат": Арахамия рассказал о новой "фишке" в Раде https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0,%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0,%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 2019-08-04T12:55:49+03:00 Политика В парламенте появится искусственный интеллект, который будет отслеживать аномалии

Пока партия "Слуга народа" разбирается с претендентами на руководство Верховной Рады, избранный народным депутатом от этой политической силы Давид Арахамия рассказал, что планируют отслеживать голосование в сессионном зале с помощью искусственного интеллекта.

"Будут, наверняка, попытки коррупции в группах. Есть такие традиции парламентские. Наша задача – с ними бороться. Искусственный интеллект должен их выловить", – сказал он.

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Политик отметил, что в парламенте существует вероятность появления депутатских "групп риска" или т.н. групп влияния, поэтому новая технология под названием "Большой брат" позволит проследить аномалии при голосовании.

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"В парламенте есть вероятность появления групп влияния. Это динамическая картина. Сегодня 5, 7, потом – 20 человек. И мы за этим можем не уследить. Поэтому применяем такую технологию. Как это работает. Система непрерывно анализирует голоса, все результаты голосования и выявляет паттерны, все аномалии от паттернов подсвечивает. Условно говоря, вы два месяца голосовали так, а потом внезапно девять человек голосуют по немножко другому сценарию. Не в том смысле, что не все, как один, а отличаемо от обычного. Она (система – ред.) подсвечивает и говорит: вот эти люди, разбирайтесь. Она не классифицирует причину, а указывает на аномалию. А теперь бери и работай с этой аномалий. Будет система "Большой брат" смотреть за аномалиями", – рассказал Арахамия.

Отметим, что новая власть в Украине сразу же заявила о намерении бороться с неперсональным голосованием. Так, в июне президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о борьбе с "кнопкодавством". В свою очередь представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук рассказывал, что законопроектом будет предусмотрена уголовная ответственность за "кнопкодавство". Также он говорил, какие еще штрафы хотят ввести в Раде.

Кроме того, спикер парламента VIII созыва Андрей Парубий обещал, что в Раде введут сенсорную кнопку для предотвращения "кнопкодавства".

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