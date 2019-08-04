За голосованием депутатов проследит "Большой брат": Арахамия рассказал о новой "фишке" в Раде

Пока партия "Слуга народа" разбирается с претендентами на руководство Верховной Рады, избранный народным депутатом от этой политической силы Давид Арахамия рассказал, что планируют отслеживать голосование в сессионном зале с помощью искусственного интеллекта.
"Будут, наверняка, попытки коррупции в группах. Есть такие традиции парламентские. Наша задача – с ними бороться. Искусственный интеллект должен их выловить", – сказал он.
Политик отметил, что в парламенте существует вероятность появления депутатских "групп риска" или т.н. групп влияния, поэтому новая технология под названием "Большой брат" позволит проследить аномалии при голосовании.
"В парламенте есть вероятность появления групп влияния. Это динамическая картина. Сегодня 5, 7, потом – 20 человек. И мы за этим можем не уследить. Поэтому применяем такую технологию. Как это работает. Система непрерывно анализирует голоса, все результаты голосования и выявляет паттерны, все аномалии от паттернов подсвечивает. Условно говоря, вы два месяца голосовали так, а потом внезапно девять человек голосуют по немножко другому сценарию. Не в том смысле, что не все, как один, а отличаемо от обычного. Она (система – ред.) подсвечивает и говорит: вот эти люди, разбирайтесь. Она не классифицирует причину, а указывает на аномалию. А теперь бери и работай с этой аномалий. Будет система "Большой брат" смотреть за аномалиями", – рассказал Арахамия.
Отметим, что новая власть в Украине сразу же заявила о намерении бороться с неперсональным голосованием. Так, в июне президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о борьбе с "кнопкодавством". В свою очередь представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук рассказывал, что законопроектом будет предусмотрена уголовная ответственность за "кнопкодавство". Также он говорил, какие еще штрафы хотят ввести в Раде.
Кроме того, спикер парламента VIII созыва Андрей Парубий обещал, что в Раде введут сенсорную кнопку для предотвращения "кнопкодавства".
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