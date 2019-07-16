За три дня до политической тишины кандидаты в Раду выступили с ключевыми заявлениями

Кандидаты говорили об инвентаризации земли, возрождении Донбасса, газе и оборонном комплексе

Отменить плату за переоформление паев, провести инвентаризацию земель и раздать свободные участки жителям села требует Олег Ляшко. Говорит: власть не соблюдает Конституции, поскольку большинство украинцев не может получить гарантированные два гектара земли. Открытый рынок может проблему только усугубить. Если же украинцы захотят впоследствии продавать свои участки, выкупать их должен государственный земельный банк, считает Олег Ляшко.

"В​​ Украине очень много людей, которые не получили положенные им два гектара земли. Власти говорят: давайте продадим землю. А как быть с украинцами, социальными работниками, врачами, учителями, которые в селе жили? А почтальоны, которые в селе жили, а землю не получили? А жители города? Городские жители тоже имеют право на два гектара земли. Кому из городских дали землю? Никому. Поэтому, когда нам рассказывают о рынке земель, я скажу так: для начала раздайте людям то, что им по Конституции положено, по два гектара, чтобы они имели этот пай, а дальше могли им распоряжаться. Это будет правильная политика, которая не даст грабить село и город", – заявил кандидат в народные депутаты Украины Олег Ляшко.

Производят детали для сверхважных ракетных комплексов противовоздушной обороны, но при этом имеют задолженность по зарплате более чем за два года. На военном заводе "Кварсит" в Константиновке его работники пожаловались кандидату в депутаты Борису Колесникову на задержки выплат. Оппозиционер убежден: служба в украинской армии и оборонная промышленность Украины должны стать более престижными. А работники отрасли и военные должны быть социально защищены.

"Сегодня у нас все политики во власти говорят о безопасности, об обороне нашей страны, а завод – один из важнейших (я не хочу вдаваться в детали военно-промышленного комплекса), и при этом имеет 31 месяц задолженности по зарплате. Вот это предприятие, на котором мы находимся. Это – позор. Мы все платим 2% военного сбора, бюджет выделяет 6 миллиардов долларов на оборону. Где деньги? Наша задача – укрепить материальную базу украинской обороны", – заявил кандидат в народные депутаты Украины Борис Колесников.

Об усилении обороноспособности Украины вел речь и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко. Экс-руководитель СБУ говорит: сейчас состояние украинской армии неудовлетворительное, и страна вряд ли сможет противостоять полномасштабному наступлению сильного противника. Политик уверен: расходы на оборону следует увеличить в разы, чтобы обновить устаревший военный арсенал и повысить соцобеспечение украинских военных.

"Необходимо обеспечить социально-экономически, соответствующей платой тех людей, которые решили в своей жизни не бизнесом заниматься, а одеть погоны, сапоги и по приказу отдать свою жизнь. Все оружие у нас почти на 100% – это оружие Советского Союза. Время его годности практически исчерпано. Где вы видите программу перевооружения?", – задает вопрос кандидат в народные депутаты Украины Игорь Смешко.

Добывать украинский газ для нужд населения и снизить цену на квартплату. Таким должен быть первый шаг новой власти в новом парламенте, убеждена Юлия Тимошенко. Об этом кандидат в народные депутаты говорила с жителями Житомирской области. Заверила: ее команда знает, как снизить цену на газ вдвое.

"Если сегодня взять наш украинский газ, посчитать его добычу, налоги, транспортировку в ваш дом и посчитать 30% прибыли, а не 250%, мы получим цену 3 гривны 55 коп. Почему вам сегодня продают по 7.70? Не может цена на газ оставаться в Украине стабильной в то время, когда в мире она упала вдвое", – считает кандидат в народные депутаты Украины Юлия Тимошенко.

Пионерские галстуки, импровизированная виселица и чучело Ленина. Так "свободовцы" требуют не отменять декоммунизации. Устроили перформанс у Конституционного суда. Говорят: хотят напомнить судьям, что в Украине не может быть двух вещей одновременно: патриотов и "Ленина".

"Мы сегодня здесь, чтобы предостеречь Конституционный суд не принимать таких решений, которые могут просто быть оскорблением чести и достоинства украинской нации и памяти замученных коммунистическими оккупантами людей. Украинские города, украинские улицы должны быть очищены от названий, связанных с теми людьми, которые убивали миллионы украинцев", – заявляет кандидат в народные депутаты Украины Андрей Ильенко.

К вечеру суд на закрытом заседании признал закон о декоммунизации соответствующим Конституции Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видео, в котором рассказал избирателям о мошенниках, которые идут на внеочередные парламентские выборы, маскируясь под известный бренд.

А тем временем правоохранители продолжают фиксировать нарушения во время предвыборной гонки. Так, с начала избирательного процесса полиция зарегистрировала 4157 заявлений и сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства, из которых открыто 210 уголовных производств.

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