Зачем России ядерное оружие в Крыму: западный эксперт назвал цель

Фото: facebook.com/rvsn.press

Главная цель размещения Россией ядерного оружия в оккупированном Крыму – это сдерживания НАТО. И только санкционное давление заставит Москву убрать ракеты с украинского полуострова.

Об этом рассказал в интервью "Апострофу" директор Европейской программы безопасности Международного института исследования проблем мира (SIPRI) Ян Энтони.

По его словам, России нужен Крым в качестве военной базы, в частности для размещения ядерного оружия.

"Конечно, оно является чрезвычайно серьезной угрозой в силу своей природы. Любое его использование будет иметь катастрофические последствия. Первичная задача ядерного оружия – это сдерживание. Это главная цель, с которой Россия разместила его в Крыму", – сказал Энтони.

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В то же время он не ставит эту ситуацию в сравнение с Кубинским кризисом (когда Советский Союз разместил на Кубе свои ракеты в направлении США в 1962 году). По его мнению, тогда мир был на грани мировой войны, а в ситуации с Крымом вряд ли дойдет до такого. Эксперт считает, что только с помощью санкций можно заставить Москву убрать ядерное оружие с украинского полуострова.

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"Я уверен, что они (санкции – ред.) останутся – не вижу никаких причин для того, чтобы их снимать. Продолжится и международное давление на Россию. Нормализация отношений с ней невозможна, пока нынешняя ситуация в Крыму сохраняется. А поскольку Россия не имеет никакого намерения оставлять полуостров, то мы еще долго будем жить в сложных отношениях с ней, включая санкции, а также сотрудничество стран Запада, с учетом возможной военной конфронтации", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявлял, что РФ в Крыму вдвое увеличила армию и готовит базу для ядерного оружия. Также, по его словам, планы России пробить коридор в Крым с Донбасса все еще в силе, а Азовское море агрессор использует в качестве дополнительного канала для переброски войск и вооружений на полуостров.

В свою очередь лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что Россия завезла в Крым ядерное оружие. Об этом ему подтвердили в Москве. Он отмечал, что оккупантам полуостров нужен исключительно в качестве военной базы и российское руководство не заботит судьба местных жителей.

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