Загороднюк: Есть большая вероятность срыва "нормандских" договоренностей

Украина на переговорах в Париже четко заявила свою позицию, обозначила приоритеты и определила намерения

Андрей Загороднюк. Фото: facebook.com/andrii.zahorodniuk

Украина добилась неплохих результатов на "нормандской встрече", однако существует вероятность срыва Россией достигнутых договоренностей. Об этом написал в Facebook министр обороны Андрей Загороднюк.

"Главное – Украина показала всему миру, что будет бороться за возвращение своих территорий, в том числе на дипломатическом фронте. Никаких уступок территориями, интересами людей, целостностью страны. Позиция заявлена, приоритеты обозначены, намерения определены", – написал он.

Загороднюк напомнил, что одной из договоренностей по итогам "нормандского саммита" стало новое разведение сил на Донбассе в трех местах (они пока не определены). Министр подчеркнул, что Министерством обороны, Вооруженными силами и Советом нацбезопасности и обороны были проработаны все варианты относительно возможного разведения, оценены риски и тому подобное.

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"Процесс не будет быстрым. Большая вероятность срыва договоренностей на любом из этапов, но есть прогресс: работаем над возвращением пленников, созданием новых пунктов пересечения. Давайте также уметь оценивать наши победы, а не только поражения", – отметил руководитель Минобороны.

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Министр сказал, что в Париже президент Украины выстроил позицию для проведения дальнейших переговоров по возвращению территорий.

Как сообщали новости "Сегодня", после окончания переговоров в Париже президент Владимир Зеленский заявил, что разведение войск на Донбассе может занять до восьми лет. По мнению украинского президента, эту проблему нужно решить раньше.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки", а итоговая пресс-конференция проходила уже ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, о новом перемирии на Донбассе и по следующей "нормандской встрече". Читайте подробнее, почему Россия проиграла Украине в Париже по итогам встречи Зеленского и Путина.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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