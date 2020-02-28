Загороднюк – министру обороны Турции: Россия представляет угрозу для всего мира

Украина уже озвучивала позицию по конфликту России и Турции в Сирии, а теперь министр обороны Андрей Загороднюк провел телефонный разговор с турецким коллегой Хулуси Акаром и обсудил с ним российскую агрессию. Об этом он сообщил в Facebook.

"Выразил соболезнования по поводу гибели и ранения турецких военных в результате обстрела, совершенного режимом Башара Асада при поддержке вооруженных сил России в Сирийской Арабской Республике. Мы разделяем чувство скорби со всеми, кто потерял родных и близких во время тех трагических событий", – написал он.

Загороднюк напомнил, что Украину уже шестой год сражается с российскими оккупантами и как никто другой знает о смертях людей.

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"Вчерашняя ужасная трагедия еще раз показала, что действия Российской Федерации не имеют границ и представляют угрозу для всего мира. От имени Минобороны и от себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки в эту нелегкую минуту семьям погибших, а раненым турецким военнослужащим желаю скорейшего выздоровления", – сказал министр.

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Напомним, вечером 27 февраля (по киевскому времени) войска Асада при поддержке России нанесли мощный авиаудар в районе провинции Идлиб. В результате погибли 33 турецких военных. В ответ на эти атаки турецкие войска нанесли удар по сирийским военным с земли и воздуха. Анкара уверена, что атака на них в Сирии – это нападение на Североатлантический альянс. Хотя НАТО пока не планирует применять пятую статью по защите союзника. А тем временем Турция уже жестко отомстила за гибель своих солдат в Сирии.

Говоря о перспективах российско-турецкого противостояния военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, что Россия не заинтересована в серьезной конфронтации с Турцией в Сирии, поскольку Анкара обладает очень сильными позициями в регионе. По его словам, например, если Турция перекроет Босфор, Россия продержится 5-10 дней в сирийском конфликте.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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