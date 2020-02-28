Армия Турции жестко отомстила за гибель своих солдат в Сирии: подробности

Военно-воздушные силы и артиллерия Турции в ответ на атаку сирийской авиации, в результате которой погибли турецкие военные, поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих сирийской армии. Об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

"В результате работы боевых самолетов, беспилотников и артиллерии подверглись интенсивным ударам более 200 целей и объектов (сирийского) режима. Уничтожены пять вертолетов, 23 танка, 10 бронемашин", – цитирует министра телеканал NTV.

Акар добавил, что также уничтожены 23 единицы артиллерийского вооружения, и два комплекса ПВО.

Министр отдельно отметил, что "нейтрализованы 309 военных" сирийской армии, а удары турецких ВС в Идлибе "продолжаются в соответствии с разработанным планом".

Акар напомнил, что решение о массированных ударах по сирийским силам было принято после того, как в Идлибе погибли 33 турецких военных.

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"Это нападение произошло, несмотря на то, что расположение наших войск (в Идлибе) заранее координировалось с Российской Федерацией. Удары (по турецким солдатам) продолжались, несмотря на наши предупреждения. Была атакована машина скорой помощи. И хочу отметить, что во время нападения в районе расположения наших сил не было никаких вооруженных группировок", - сказал он.

Турецкая газета Sabah тем временем сообщает, что ооруженные силы Турции направили в сирийскую провинцию Идлиб армейскую колонну из 22 транспортных средств и единиц бронетехники.

По данным издания, в колонне замечены бойцы отрядов специального назначения и артиллерийских подразделений.

Кроме того, по имеющимся сведениям, со взлетной полосы турецкой авиабазы Инджирлик в небо поднялись два истребителя F-16 и один беспилотный летательный аппарат. На базе приземлились вертолет и самолет специального назначения. По утверждению Sabah, также в районе авиабазы наблюдается непрерывное движение транспортных самолетов.

Ранее стало известно, что турецкие военные попали под удар в сирийском Идлибе.

Видео: Reuters

Анкара рассматривает этот удар как атаку на Турцию и уже запросила консультации союзников по НАТО.

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Эрдоган и военные шесть часов обсуждали ситуацию в Идлибе.

В Минобороны России заявили, что российская авиация не принимала участие в ударе, а также отметили, что турецкие военные, согласно предоставленным координатам их нахождения, не должны были оказаться под обстрелом сирийской армии. Также стало известно, что Россия отправила к берегам Турции два корабля с крылатыми ракетами.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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