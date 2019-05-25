Драматические шесть месяцев: как адвокаты борются за освобождение пленных украинских моряков

Предварительное следствие в отношении пленных моряков подходит к концу

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Сегодня, 25 мая 2019 года, исполнилось полгода с момента незаконного захвата российскими властями трех украинских военных кораблей"Бердянск", "Никополь" и "Яны-Капу" и 24 членов их экипажей. Об этом пишет адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

Сразу после захвата украинских военных моряков собрали команду адвокатов, которая оказывает юридическую помощь морякам на территории РФ.

"Надо отметить, что это беспрецедентное событие в российской правоприменительной практики. Никогда до того российские власти не захватывали одновременно такое количество иностранных граждан", – пишет адвокат.

По его словам, российские власти хотели надавить на моряков, найти слабое звено и заставить пойти на сделку, оговорив себя или своих боевых товарищей (причем, без какой-либо выгоды для того моряка, кто пошел бы на сделку).

"Это сразу позволило бы российским властям выбить все аргументы украинской стороны на международных площадках и в межгосударственных судебных инстанциях. Тогда представители РФ могли бы с уверенностью утверждать, что моряки сами подтверждают позицию ФСБ РФ и о чем тогда говорить вообще", – рассказывает Полозов.

Практически сразу после того как моряков перевезли в Москву, украинским адвокатам и консулам удалось их посетить в СИЗО "Лефортово" и СИЗО "Матросская тишина" и довели до каждого из них позицию, которая была согласована. Все моряки заявили российским властям, что они являются военнопленными и находятся под защитой III Женевской конвенции 1949 года "Об обращении с военнопленными".

Впоследствии эта позицию закрепили в резолюции ПАСЕ в январе 2019 года и в докладе УВКПЧ ООН в марте 2019 года.

"Единая позиция, основанная на нормах международного гуманитарного права, безусловно нарушила все планы российский властей относительно захваченных военных моряков. То, что изначально должно было оказаться легкой военной добычей, стало тяжелым политическим грузом для российских властей", – пишет Николай Полозов.

В январе 2019 года Украина обратилась с межгосударственной жалобой в ЕСПЧ в связи с захватом военных моряков. В марте 2019 страны Евросоюза, а также США, Канада и Австралия ввели санкции в отношении России.

Адвокат подчеркивает, что это была самая быстрая реакция Запада на агрессивные действия российских властей в отношении Украины на его памяти.

Также, юристы обратились в комитет ООН по правам человека, комитет ООН против пыток, в Рабочую группу по незаконным задержаниям с жалобами в интересах захваченных моряков. Также они готовят индивидуальные жалобы моряков в ЕСПЧ.

Кроме того, власти Украины обратились в Международный трибунал ООН по морскому праву, который сегодня, 25 мая 2019 года должен принять решение о применении временных мер: освобождение по запросу Украины трех захваченных военных кораблей и 24-х членов их экипажей.

"Несмотря на жесткие условия, практически полностью ограничивающие связь с родными (свиданий следствие категорически не предоставляет, сделать по одному телефонному звонку дали только 5 морякам спустя 5,5 месяцев, почта идет с опозданием 3,5 месяца), все моряки сохраняют позитивный настрой и готовы бороться до освобождения. В этом большая заслуга консулов Украины, которые раз в месяц имеют право посещать военнопленных и сообщают им последние новости из дома", – рассказывает адвокат.

Также Полозов поблагодарил волонтеров и родных пленных за поддержку. Он говорит, что предварительное следствие подходит к своему завершению, (по российским меркам очень быстро).

"Впереди нас ждут ознакомление с материалами уголовного дела и, похоже, суд. Вместе с тем я убежден, что самое сложное уже позади. Что военнопленным морякам хватит стойкости и мужества достойно провести оставшееся время в плену. И я верю, что наша стратегия защиты приведет к закономерному результату – все военнопленные вернутся домой. Очень надеюсь, что до этого момента времени осталось гораздо меньше, чем прошло с их захвата полгода назад", – пишет Николай Полозов.

Напомним, 22 мая Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы двух четверок военнопленных моряков: Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова, Андрея Шевченко, а также Вячеслава Зинченко, Дениса Гриценко, Андрея Драча и Михаила Власюка, и оставил их за решеткой .

Также сообщалось, что мать военнопленного лейтенанта Владислава Костышина, который был захвачен вместе с артиллерийским катером "Никополь", рассказала о буднях сына, как тюремщики запрещают видеться и не передают письма .

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