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Закон о кастрации педофилов отправили на подпись Зеленскому

19 июля, 18:42

Теперь, начнут ли в Украине кастрировать насильников детей или нет, зависит только от президента

Владимир Зеленский в Одессе
Владимир Зеленский в Одессе. Фото: Официальный сайт президента Украины

Спикер украинского парламента Андрей Парубий подписал принятый на этой неделе Верховной Радой закон об ужесточении в стране ответственности за насилие над детьми вплоть до химической кастрации педофилов.

Согласно информации на сайте Рады, 19 июля законопроект №6449 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ужесточении ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости" вернули с подписью председателя парламента.

Теперь закон передается для подпись президенту.

Напомним, что и.о. главы министра здравоохранения Ульяна Супрун резко раскритиковала данную законодательную инициативу. По ее словам, такое решение грубо нарушает права человека, а, поскольку педофилия является психологическим заболеванием, ее необходимо лечить комплексно, а не только кастрацией. Помимо того, она считает, что появление реестра педофилов может навредить самим жертвам сексуального насилия.

Как мы уже писали, общественные дискуссии о необходимости усиления уголовной ответственности за педофилию в Украине начались после резонансного убийства 11-летней Даши Лукьяненко в Одесской области. Как выяснили следователи, перед смерть ребенка изнасиловали.


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Тег Верховная Рада, законопроект, педофил, Парубий, педофилия, кастрация

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