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Ульяна Супрун резко отреагировала на решение Рады о химической кастрации педофилов

13 июля, 12:35

И.о министра здравоохранения считает, что закон грубо нарушает права человека

Фото: пресс-служба Кабмина
Фото: пресс-служба Кабмина.

И.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун прокомментировала принятие Верховной Радой закона о химической кастрации педофилов. Она недовольна таким законом и считает, что он нарушает права человека. Об этом глава ведомства написала на своей странице в Facebook.

Супрун уточнила, что педофилия – это психологическая болезнь и ее нужно лечить комплексно, а не только кастрацией.

"Депутаты же проголосовали за то, чтобы сделать химическую кастрацию методом наказания всех людей, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Не все, кто совершают такие преступления имеют психическую болезнь. Исследования показывают, что только половина таких преступлений совершена педофилами", – написала и.о. главы Минздрава.

Также она подчеркнула, что химическая кастрация как метод наказания без согласия является грубым нарушением прав человека, предусмотренных Конституцией Украины и международными конвенциями: "Если этот закон вступит в силу, Украина получит иски в Европейский суд по правам человека. Следовательно, деньги налогоплательщиков будут тратиться на компенсации насильникам. Ведь уже сейчас очевидно, что это будет признано нарушением прав человека".

Кроме того, Ульяна Супрун упомянула об открытом реестре педофилов. По ее мнению, это может навредить самим жертвам сексуального насилия.

"Ведь большая часть случаев сексуального насилия происходит в семьях. Лишь 10% таких преступлений совершаются незнакомыми жертве преступниками. Другая часть случаев случаются в семье или близком кругу. Чем меньше ребенок, тем больше вероятность, что абьюзер является членом семьи", – написала Супрун.

Напомним, мы писали, что первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин уверен, что в вопросе защиты детей от сексуального насилия важно предупредить преступление.


Мы также писали о резонансном убийстве 11-летней Даши Лукьяненко в Одесской области – тот факт, что ребенка перед смертью изнасиловали, поднял общественные обсуждения необходимости усилить ответственность за преступления такого характера.

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Тег закон, педофил, изнасилование, кастрация, Супрун

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