Закон о регулировании СМИ и блогеров: комитет Рады проголосовал

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики проголосовал за принятие за основу в первом чтении законопроекта о СМИ, который предусматривает регулирование виртуального пространства в Украине.

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Об этом сообщила 1 июля пресс-служба парламента.

"Столько обсуждений прошел только, возможно, закон "О рынке земли", а возможно, у нас их было и больше... Это были обсуждения с индустриями, профессиональными сообществами, европейскими экспертами", – резюмировал глава комитета Никита Потураев, по словам которого, доработанный законопроект поддерживается подавляющим большинством индустрий.

Потурев назвал противниками данной инициативы "новые медиа, которые появились за последнее время, часть из которых не хочет нести никакой ответственности перед украинским обществом".

Несмотря на это, во время обсуждения представитель Национального союза журналистов Украины обратил внимание на риски для свободы слова, которые создает новый закон. В НСЖУ считают, что эта инициатива "не столько решит проблемы, сколько создаст новые".

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Как уже сообщалось, новый закон предполагает административную и уголовную ответственность за дезинформацию и отсутствие исходных данных об информации.

Напомним, ранее в партии "Слуга народа" объяснили необходимость принятия в стране Закона о СМИ.

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