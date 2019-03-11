Закон об украинском языке: Парубий обратился к нардепам

Глава парламента напомнил, какой эффект дали квоты украинского языка для радио и ТВ

Андрей Парубий. Фото: Facebook

Закон об украинском языке: Парубий обратился к нардепам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/64d/0ce/5c864d0ce309f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/64d/0ce/5c864d0ce309f.jpg 2019-03-11T13:58:04+02:00 Политика Глава парламента напомнил, какой эффект дали квоты украинского языка для радио и ТВ

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал лидер фракций принять закон 5670-д о функционировании украинского языка, как государственного. Об этом он сказал на Согласительном совете парламента.

По его словам, после отмены скандального "закона Колесниченко-Кивалова" о языках, в Украине образовался правовой вакуум в языковой сфере.

"Мы обязаны принять закон, который бы регулировал применение украинского, как государственного языка. Принятие этого законопроекта – это наш долг", – сказал Парубий.

Он считает, что принятие этого законопроекта обеспечит знание и применение украинского языка должностными лицами и теми, кто оказывает услуги.

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"Принятие этого законопроекта обеспечит не менее 90% украинского языка на общенациональных телеканалах; не менее 50% названий газет и журналов на украинском языке в пунктах распространения; не менее 50% названий книг на украинском языке в книжных магазинах и издательствах; украиноязычное образование", – подчеркнул спикер ВР.

Глава парламента напомнил, что принятие закона о языковых квотах для радио и ТВ развеяло в итоге всех страхи и мифы, которые озвучивались до этого, – это дало большое развитие для украинской песни и украинского кино.

"Украинский парламент может при обсуждении законопроекта (об украинском языке – ред.) развеять эти мифы и сделать большую просветительскую работу и для украинского общества, и для наших зарубежных партнеров по поводу того, что закон об украинском языке является современным, европейским и прогрессивным", – добавил Парубий.

Напомним, в октябре прошлого года Рада приняла закон об украинском языке. Согласно документу, все сферы жизнедеятельности страны хотят обязать использовать исключительно украинский язык. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседании любых госорганов, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов. Читайте подробней о новом законе о государственном языке.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала объяснили, когда стоит ожидать решения Рады по украинскому языку и что может этому препятствовать. Политологи настроены оптимистично, но напоминают о более чем 2000 правок.

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