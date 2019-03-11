Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,39
29,74
УКР
Главная Больше  Новости политики

Закон об украинском языке: Парубий обратился к нардепам

Сегодня, 13:58

Глава парламента напомнил, какой эффект дали квоты украинского языка для радио и ТВ

Андрей Парубий
Андрей Парубий. Фото: Facebook
Закон об украинском языке: Парубий обратился к нардепам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/64d/0ce/5c864d0ce309f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/64d/0ce/5c864d0ce309f.jpg Политика Глава парламента напомнил, какой эффект дали квоты украинского языка для радио и ТВ

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал лидер фракций принять закон 5670-д о функционировании украинского языка, как государственного. Об этом он сказал на Согласительном совете парламента.

По его словам, после отмены скандального "закона Колесниченко-Кивалова" о языках, в Украине образовался правовой вакуум в языковой сфере.

"Мы обязаны принять закон, который бы регулировал применение украинского, как государственного языка. Принятие этого законопроекта – это наш долг", – сказал Парубий.

Он считает, что принятие этого законопроекта обеспечит знание и применение украинского языка должностными лицами и теми, кто оказывает услуги.

Читайте также

"Принятие этого законопроекта обеспечит не менее 90% украинского языка на общенациональных телеканалах; не менее 50% названий газет и журналов на украинском языке в пунктах распространения; не менее 50% названий книг на украинском языке в книжных магазинах и издательствах; украиноязычное образование", – подчеркнул спикер ВР.

Глава парламента напомнил, что принятие закона о языковых квотах для радио и ТВ развеяло в итоге всех страхи и мифы, которые озвучивались до этого, – это дало большое развитие для украинской песни и украинского кино.

"Украинский парламент может при обсуждении законопроекта (об украинском языке – ред.) развеять эти мифы и сделать большую просветительскую работу и для украинского общества, и для наших зарубежных партнеров по поводу того, что закон об украинском языке является современным, европейским и прогрессивным", – добавил Парубий.

Напомним, в октябре прошлого года Рада приняла закон об украинском языке. Согласно документу, все сферы жизнедеятельности страны хотят обязать использовать исключительно украинский язык. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседании любых госорганов, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов. Читайте подробней о новом законе о государственном языке.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала объяснили, когда стоит ожидать решения Рады по украинскому языку и что может этому препятствовать. Политологи настроены оптимистично, но напоминают о более чем 2000 правок.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег закон, Рада, украинский язык, Парубий

Вы сейчас просматриваете новость " Закон об украинском языке: Парубий обратился к нардепам". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Столица Литвы "украинизировала" Киев и Львов

6 марта, 17:06

Харьков в аэропорту Вильнюса "переименовывать" не стали, поскольку туда самолеты не летают из этого города

Александр Усик: "Обещаю, что скоро буду публично говорить по-украински"

29 декабря 2018, 10:25

Абсолютный чемпион мира рассказал о языке и пяти предложениях сменить гражданство

Закон о государственном языке Украины: дипломат озвучил точку зрения ЕС

19 декабря 2018, 14:29

Хьюг Мингарелли передал предложение главы дипломатии ЕС – выяснить мнение Венецианской комиссии

Порошенко во Львове объяснил, почему не хотел рассмотрения законопроекта об украинском языке

8 декабря 2018, 14:50

Глава государства уверен в важности закона о функционировании украинского языка в качестве государственного

Настя Каменских засветила пышные формы в киевском ресторане

5 примет почему нельзя дарить полотенца

Старший и младший: частые ошибки родителей в воспитании детей

С поклонниками Путина: Усик оскандалился во время отдыха на Бали

Возле Киева нашли волка: его сбила машина

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Боевики пытались убить Путина: реакция Кремля на покушение

''Зубы обломаете!'' Украинец красиво ответил на угрозы Совфеда РФ

Соловьева довели до истерики критикой Путина

Медведчук: Украина должна поступить с Донбассом, как РФ с Чечней
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Сегодня, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

Вчера, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

9 марта, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

9 марта, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет