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Законопроект о дезинформации решили доработать: министр сообщил детали

31 января, 10:59

Министр провел дискуссию с медиасообществом и были внесены замечания к документу

Фото: facebook.com/MKMSUkraine

Фото: facebook.com/MKMSUkraine

Законопроект о регулировании СМИ и блогеров взяли на доработку после того, как журналисты и медиасообщество предоставили свои рекомендации и замечания.

Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, передает "Укринформ".

По его словам, законопроект об обеспечении национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации (законопроект о дезинформации) 28 января был обсужден с медиасообществом.

"Мы хотим конструктивного диалога, и мы ищем ответы на вопросы постоянно. Мы провели во вторник стратегическую сессию с большим количеством журналистов и медиасообщества, мы получили обратную связь, разбили все замечания на группы и сейчас работаем с каждой группой замечаний, а затем вернемся к обществу, потом переделаем закон (проект – ред.) со стейкхолдерами и вернем его еще раз, покажем этот закон (проект – ред.). Мы предлагаем диалог, как нам лучше, каким образом нам защитить наше информационное пространство", – отметил Бородянский.

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Он отметил, что данный законопроект включает в себя ответственность, медиаграмотность, защиту прав журналистов и тому подобное.

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Говоря о создании Ассоциации профессиональных журналистов, что предусматривает документ, то это нужно, по мнению министра, для обеспечения журналистами этического кодекса.

"Мы создаем систему, в которой есть возможность отделить журналистов, которые говорят правду, от журналистов, которые не говорят правду. Причем не государством разделить, а самими журналистами", – подчеркнул Бородянский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей. Согласно тексту указа, Кабмин обязан разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, регулирующих деятельность медиа в стране.

Минкульт 20 января обнародовал проект закона по обеспечению национальной информбезопасности и права на доступ к достоверной информации, известного как "законопроект о дезинформации". В свою очередь новости "Сегодня" разобрались, какие санкции предусмотрены данным законопроектом.

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