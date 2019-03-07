Замгоссекретаря США рассказал, чего ожидает от выборов в Украине

Представитель Госдепа провел на днях ряд встреч с кандидатами в президенты и озвучил позицию по выборам

Дэвид Гейл. Фото: Facebook

Замгоссекретаря США рассказал, чего ожидает от выборов в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0f3/c4c/5c80f3c4ca3e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0f3/c4c/5c80f3c4ca3e5.jpg 2019-03-07T12:37:00+02:00 Политика Представитель Госдепа провел на днях ряд встреч с кандидатами в президенты и озвучил позицию по выборам

Прибывший в Украину замгоссекретаря США Дэвид Гейл рассчитывает увидеть свободные и честные украинские президентские выборы. Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

Он пообещал, что после завершения выборов США и дальше продолжат работать с Украиной и будут помогать украинскому народу.

"Ключевыми являются выборы, которые вскоре пройдут. Америка поддерживает украинский народ в этом демократическом процессе, а не какого-то конкретного кандидата. Это будет ключевой тест демократического прогресса и развития Украины, и мы ожидаем увидеть свободные и справедливые выборы", – сказал Гейл.

Также представитель Госдепа США напомнил, что провел ряд встреч с кандидатами в президенты Украины, но ждет он от них всех лишь одного.

"Я не думаю, что стоит делиться конкретикой наших разговоров, но я скажу для вас то же самое, что я говорил и на встречах со всеми другими высшими должностными лицами и кандидатами: Америка ценит и поощряет демократичность процесса в Украине, и именно украинский народ должен делать свои выводы", – добавил он.

На днях замгоссекретаря США озвучил главный месседж для Украины. Также Гейл пообещал политическую поддержку США на всех политических площадках, продолжение санкций против России и дальнейшее предоставление необходимой материально-технической помощи украинским военным.

Вчера, 6 марта, Дэвид Гейл встретился с президентом Украины Петром Порошенко, обсудив противостояние российской агрессии.

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