Запрет российских соцсетей в Украине: Рада приняла решение

Срок действия санкций в отношении "ВКонтакте", "Одноклассников" и других сайтов истекает 15 мая

Верховная Рада Украины проголосовала на внеочередном парламентском заседании 13 мая за продление санкций относительно российских соцсетей и сайтов.

За данное постановление №3319 нардепа от фракции "Голос" Романа Лозинского проголосовали 248 депутатов, после чего внеочередное заседание было закрыто.

Читайте также: Запрет российских соцсетей подходит к концу: продлят ли санкции

Реклама

Стоит отметить, что запрет российских сайтов и соцсетей в Украине истекает 15 мая. Но данные полномочия находятся в руках не Рады, а главы государства.

В тренде Минздрав создаст новые тарифы на медуслуги – Степанов

Ранее в этот же день Совет национальной безопасности и обороны проголосовал за продление ограничительных мер и подал соответствующий проект указа на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В то же время, по словам члена правления "Интернет Ассоциации Украины" Константина Жакуна, несмотря на запрет, "Одноклассники", "ВКонтакте" и "Яндекс" в той или иной степени входят "в первую-вторую десятку самых посещаемых ресурсов в Украине", что свидетельствует о неэффективности методов противодействия.

Напомним, что веб-ресурсы "ВКонтакте", "Одноклассники" и Mail.ru находятся под запретом с 2017 года. Сайт "Сегодня" разбирался, нужны ли Украине российские соцсети и почему они могут быть очень опасными.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама