Запрет российских соцсетей в Украине: Рада приняла решение

Верховная Рада Украины проголосовала на внеочередном парламентском заседании 13 мая за продление санкций относительно российских соцсетей и сайтов.
За данное постановление №3319 нардепа от фракции "Голос" Романа Лозинского проголосовали 248 депутатов, после чего внеочередное заседание было закрыто.
Читайте также: Запрет российских соцсетей подходит к концу: продлят ли санкции
Стоит отметить, что запрет российских сайтов и соцсетей в Украине истекает 15 мая. Но данные полномочия находятся в руках не Рады, а главы государства.
Ранее в этот же день Совет национальной безопасности и обороны проголосовал за продление ограничительных мер и подал соответствующий проект указа на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.
В то же время, по словам члена правления "Интернет Ассоциации Украины" Константина Жакуна, несмотря на запрет, "Одноклассники", "ВКонтакте" и "Яндекс" в той или иной степени входят "в первую-вторую десятку самых посещаемых ресурсов в Украине", что свидетельствует о неэффективности методов противодействия.
Напомним, что веб-ресурсы "ВКонтакте", "Одноклассники" и Mail.ru находятся под запретом с 2017 года. Сайт "Сегодня" разбирался, нужны ли Украине российские соцсети и почему они могут быть очень опасными.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк