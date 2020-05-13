Запрет "Вконтакте" и "Одноклассников": проект указа отправили на подпись Зеленскому

Президенту подали на подпись проект указа о продлении еще на год запрета российских соцсетей

Президенту Украины Владимиру Зеленскому подали проект указа о продлении санкций – запрете российских соцсетей и интернет-сервисов, – срок действия которых истекает 15 мая. Это ранее поддержал и руководитель СБУ Иван Баканов.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны после того, как большинство членов совета проголосовали за продление ограничительных мер.

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"Этим решением, среди прочего, предусматривается применение ограничительных мер (санкций) в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности Mail.ru, "ВКонтакте", "Одноклассники" и других", – отметили в СНБО.

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Чтобы решение вступило в силу, проект передали в Офис президента на подпись Зеленскому.

Напомним, ранее в этом месяце аналогичные меры поддержал и Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, рекомендовав принять проект постановления №3319 о продлении запрета на российские соцсети.

Эту инициативу сегодня рассматривает и Верховная Рада – автор проекта постановления, народный депутат из фракции "Голос" Роман Лозинский заявил, что собрано 156 подписей нардепов за второе внеочередное заседание парламента за сутки. В связи с этим спикер Дмитрий Разумков распорядился подготовить документ о новом внеочередном заседании.

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