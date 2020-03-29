Зарплату топ-чиновников уполовинят из-за коронавируса: кого затронет

Не коснутся санкции тех, кто задействован в мероприятиях по борьбе с COVID-19, нацбезопасности и обороне

Правительство Украины приняло решение, пересматривая бюджет из-за коронавирусной эпидемии, сократить зарплаты топ-чиновников.

Об этом 29 марта в своем Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, призвав высокопоставленных госслужащих понять ситуацию и "затянуть пояса".

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"Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые получают заработную плату более 10 "минималок" (сейчас 47 тысяч гривен), получали только половину", – написал глава правительства.

Не коснется урезание зарплат тех чиновников, которые задействованы в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороне.

"Мы хотим на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний. Итак, начнем просмотр Госбюджета из себя", – добавил Шмыгаль.

Как уже сообщали новости "Сегодня", по решению правительства от 18 марта 2020 года Министерство финансов разрабатывает изменения в законодательство из-за эпидемии. В частности, речь идет о создании стабилизационного фонда, из которого будет осуществляться соответствующее финансирование.

Больше об этом читайте в материале "Госбюджет Украины будут урезать из-за коронавируса: кого затронут изменения" на нашем сайте.

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