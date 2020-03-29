Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,14
30,86
  1. Новости политики

Зарплату топ-чиновников уполовинят из-за коронавируса: кого затронет

29 марта, 14:52

Станислав Кожемякин

Не коснутся санкции тех, кто задействован в мероприятиях по борьбе с COVID-19, нацбезопасности и обороне

Правительство Украины приняло решение, пересматривая бюджет из-за коронавирусной эпидемии, сократить зарплаты топ-чиновников.

Об этом 29 марта в своем Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, призвав высокопоставленных госслужащих понять ситуацию и "затянуть пояса".

Читайте также: Зеленский попросил у МВФ более 10 млрд долларов для преодоления пандемии

Реклама

"Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые получают заработную плату более 10 "минималок" (сейчас 47 тысяч гривен), получали только половину", – написал глава правительства.

Не коснется урезание зарплат тех чиновников, которые задействованы в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороне.

В тренде
От МВФ, Всемирного банка и других структур Украина получит 10 млрд долларов – президент

"Мы хотим на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний. Итак, начнем просмотр Госбюджета из себя", – добавил Шмыгаль.

Как уже сообщали новости "Сегодня", по решению правительства от 18 марта 2020 года Министерство финансов разрабатывает изменения в законодательство из-за эпидемии. В частности, речь идет о создании стабилизационного фонда, из которого будет осуществляться соответствующее финансирование.

Больше об этом читайте в материале "Госбюджет Украины будут урезать из-за коронавируса: кого затронут изменения" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

коронавирус зарплата госслужащего зарплата чиновников бюджет-2020 бюджет-2021 Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский заменил Хомчака в Генштабе и назначил главнокомандующего ВСУ
Зеленский заменил Хомчака в Генштабе и назначил главнокомандующего ВСУПолитика
"Человек не понимает, что происходит в стране": нардеп о скандале с СивохоПолитика
Зеленский снова назначил Наева командующим Объединенными силами
Зеленский снова назначил Наева командующим Объединенными силамиПолитика
В Минздраве рассказали, сколько миллионов украинцев переболеет новой пневмонией
В Минздраве рассказали, сколько миллионов украинцев переболеет новой пневмониейУкраина
Аваков: украинцев, которые пересекли государственную границу, ожидают звонки и проверки
Аваков: украинцев, которые пересекли государственную границу, ожидают звонки и проверкиПолитика
Нельзя остановить экономику: Зеленский рассказал, какие законопроекты приоритетно должен принять парламент
Нельзя остановить экономику: Зеленский рассказал, какие законопроекты приоритетно должен принять парламентПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...