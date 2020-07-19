Зарплаты не хватает: депутат рассказала о расходах парламентариев

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова, которая ранее сделала заявление о "детях низкого качества", отметила, что зарплата народных избранников недостаточна для качественного выполнения работы.

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Об этом сообщает hromadske.

"Депутатская заработная плата – она не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что в реалиях для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она маловата", - подчеркнула Третьякова.

Она уточнила, что ежемесячно депутату начисляют в среднем 42 тысячи гривен, а после вычета налогов выходит 32-35 тысяч, в зависимости от того, брал ли парламентарий отпуск.

Третьякова также считает большой проблемой низкие выплаты на организацию работы. В частности, по ее словам, довольно много времени занимает обработка входящей корреспонденции, чем, по ее словам, в европейской практике занимается офис депутата.

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"Народный депутат должен иметь юридическую поддержку, организационную... должен быть контроль того, что отражается в СМИ. Кроме того, должен быть личный помощник, который будет твое расписание (формировать)... На помощников эта сумма, что предоставляется, 42 тысячи гривен, – на четырех человек. Это мало", - сказала она.

Напомним, что сейчас зарплата представителей органов власти ограничена 47 тыс. гривен. К примеру, столько в июне получил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Ранее сообщалось, что Верховный суд обратился в Конституционный суд из-за карантинных ограничений.

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