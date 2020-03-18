Заседание Кабинета министров: онлайн-трансляция

Кабинет министров снова стал открыт. Сегодня министры собрались на заседание правительства и включили трансляцию. До этого заседания проводились в закрытом режиме

Заседание правительства проходит под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Как сообщали новости "Сегодня", 17 марта Верховная Рада назначила последнего недостающего члена нового правительства – министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства стал Игорь Петрашко. Сам же новоиспеченный министр напомнил депутатам, что мир сейчас входит в очень сложную экономическую ситуацию, к которой привел коронавирус. Он рассказал о двух приоритетных направлениях, как спасти Украину от кризиса.

Глава правительства, представляя нового министра, рассказывал, что Петрашко получил серьезное образование за границей, имеет больше 20 лет опыта в сфере экономики и менеджмента, а последние семь лет руководил большой компанией в 30 тысяч человек. Читайте подробней, что нужно знать о новом главе Минэкономики Игоре Петрашко.

Говоря о сегодняшних проблемах из-за коронавируса, правительство на днях приняло жесткие карантинные меры после соответствующего решения СНБО – в Украине запретили все пассажирские перевозки с 18 марта, а также закрыто международное авиасообщение. Кроме того, Кабмин ввел серьезные ограничения для общественного транспорта – закрыто метро, в маршрутках можно перевозить не больше 10 человек, в автобусах, троллейбусах и трамваях – не более 20. В свою очередь Денис Шмыгаль призвал украинцев отказаться от заграничных путешествий и поездок по Украине. Смотрите его видеообращение:

Видео: t.me/PM_Shmigal

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