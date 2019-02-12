Заседание Совбеза ООН по Донбассу: в МИД Украины сделали заявление

Для России созыв Совета безопасности ООН является возможностью для новых манипуляций

Фото: AFP

Заседание Совбеза ООН по Донбассу: в МИД Украины сделали заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bf5/047/5c5bf5047bb13.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bf5/047/5c5bf5047bb13.jpg 2019-02-12T19:23:00+02:00 Политика Для России созыв Совета безопасности ООН является возможностью для новых манипуляций

Министерстве иностранных дел Украины ожидают от сегодняшнего заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций демонстрации международного единства относительно необходимости прекращения Россией агрессии на Донбассе. Об этом спикер МИД Украины Екатерина Зеленко сказала на пресс-конференции.

"Для России созыв Совета безопасности ООН является возможностью в очередной раз манипулировать имеющимся инструментарием в рамках Совета безопасности ООН для того, чтобы в очередной раз обвинить украинскую сторону в якобы невыполнении Минских договоренностей. С другой стороны, можно рассматривать сегодняшнее заседание Совета безопасности ООН как еще одну возможность для наших партнеров продемонстрировать России международное единство относительно необходимости прекращения агрессии на Донбассе", - заявила Зеленко.

Также она сказала, что вопрос реформирования Совета безопасности ООН и включение туда новых членов является темой многих лет переговоров.

"Внутри Совета безопасности так же есть свои интересы. Для нас важно, что, конечно, мы можем рассматривать любой вопрос о включении новых членов, но для нас важен консенсус. Для нас важно, чтобы была единая позиция в том, что касается ключевых вопросов международного развития, в том числе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Поэтому говорить можно о любых опциях. Этот вопрос продолжает находиться на повестке дня. Время покажет, каким образом он будет рассматриваться в дальнейшем", – заявила Зеленко.

Напомним, перед заседанием Совета безопасности ООН заявил глава МИД Германии Хайко Маас сделал заявление по Донбассу.

Как известно, сегодня в 22:00 по киевскому времени состоится заседание Совбеза ООН перенес относительно Минских соглашений.

В Минске 12 февраля 2015 года состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе при участии президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров был утвержден комплекс мероприятий, направленных на имплементацию Минских договоренностей, достигнутых в сентябре 2014 года. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в поддержку этих мероприятий.

Среди прочего, договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины, отвод всего тяжелого вооружения с украинской территории. Также предусмотрены обмен и освобождение всех заложников, проведение местных выборов на Донбассе.

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