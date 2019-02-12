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Глава МИД Германии сделал четкое заявление по Донбассу

Вчера, 16:32

Минский процесс остается дорожной картой для политического решения на востоке Украины

Фото: AFP
Глава МИД Германии сделал четкое заявление по Донбассу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/0d5/bab/5c40d5babfe50.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/0d5/bab/5c40d5babfe50.jpg Евросоюз Минский процесс остается дорожной картой для политического решения на востоке Украины

Минский процесс остается дорожной картой для поиска решения конфликта на Донбассе. Об этом в Twitter перед заседанием Совета безопасности ООН заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

"Сегодня в Совете безопасности ООН мы обсудим Украины. Ясно одно: минский процесс остается дорожной картой для политического решения на Востоке Украины. Важно обеспечить гуманитарную помощь в зоне конфликта", - написал он.

Ранее Соединенные Штаты призывали Россию выполнить Минские соглашения – прекратить огонь на Донбассе и убрать оттуда свои войска и вооружение.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет выполнять Минские соглашения ради улучшения отношений с Евросоюзом.

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Тег Донбасс, минские соглашения, Маас

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