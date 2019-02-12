Глава МИД Германии сделал четкое заявление по Донбассу
Минский процесс остается дорожной картой для политического решения на востоке Украины
Минский процесс остается дорожной картой для поиска решения конфликта на Донбассе. Об этом в Twitter перед заседанием Совета безопасности ООН заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
"Сегодня в Совете безопасности ООН мы обсудим Украины. Ясно одно: минский процесс остается дорожной картой для политического решения на Востоке Украины. Важно обеспечить гуманитарную помощь в зоне конфликта", - написал он.
Ранее Соединенные Штаты призывали Россию выполнить Минские соглашения – прекратить огонь на Донбассе и убрать оттуда свои войска и вооружение.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет выполнять Минские соглашения ради улучшения отношений с Евросоюзом.
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