Заседания Кабмина не будет – Гройсман ждет решения Рады по отставке
Верховная Рада 30 мая планирует рассмотреть увольнение членов правительства
Заседания правительства сегодня не будет в связи с возможной завтрашней отставкой премьер-министра Владимира Гройсмана и всего Кабмина.
Об этом рассказал "Украинской правде" министр Кабинета министров Александр Саенко.
Он напомнил, что заседание правительства, как правило, созывается по решению премьер-министра.
"Вы же видели его прошлое заявление по этому поводу. Завтра вопрос рассматривается в Верховной Раде. Будем исходить из принятых ею решений", – сказал Саенко.
Как известно, Верховная Рада в четверг, 30 мая, может рассмотреть вопрос отставки правительства во главе с Владимиром Гройсманом. Впрочем, представители некоторых фракций уже заявили, что не будут голосовать за это решение. Так, в БПП сделали заявление по отставке Гройсмана.
В свою очередь политический эксперты в комментарии сайту "Сегодня" рассказали, что значит отмена очередного заседания Кабмина. По мнению экспертов, украинцам не стоит боятся правительственного безвластия. В таком решение правительства и его главы Владимира Гройсмана может быть и политическая подоплека, считает директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.
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