Защита украинского политзаключенного Гриба подала апелляцию
Украинского политзаключенного Павла Гриба осудили к 6 годам лишения свободы
Защита украинского политзаключенного Павла Гриба, которого в Российской Федерации приговорили к 6 годам колонии, подала апелляцию. Об этом УНН сообщил его отец Игорь Гриб.
"Уже подали, сейчас (суд – ред.) знакомится", – ответил отец Гриба на вопрос, подала ли защита Павла апелляцию на приговор.
Также отец Гриба сообщил, что вчера Павел встретился с украинским консулом и прекратил голодовку.
"Голодовку он, слава Богу, уже прекратил", – отметил Игорь Гриб и добавил, что никаких изменений в состоянии здоровья Павла нет - чувствует себя плохо.
Ранее стало известно, что приговор Павлу Грибу в России будут оспаривать материалы передадут в ЕСПЧ.
Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, после чего сам политзаключенный объявил голодовку.
Важно отметить, что Гриб страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.
Как известно, 28 августа 2017 года отец политзаключенного Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях. Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. В итоге Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.
Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.
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