Защита украинского политзаключенного Гриба подала апелляцию

Украинского политзаключенного Павла Гриба осудили к 6 годам лишения свободы

Фото: facebook.com/profile.php?id=100007892136721.

Защита украинского политзаключенного Гриба подала апелляцию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/36e/15a/5c936e15a2e5f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/36e/15a/5c936e15a2e5f.jpg 2019-04-04T22:41:00+03:00 Политика Украинского политзаключенного Павла Гриба осудили к 6 годам лишения свободы

Защита украинского политзаключенного Павла Гриба, которого в Российской Федерации приговорили к 6 годам колонии, подала апелляцию. Об этом УНН сообщил его отец Игорь Гриб.

"Уже подали, сейчас (суд – ред.) знакомится", – ответил отец Гриба на вопрос, подала ли защита Павла апелляцию на приговор.

Также отец Гриба сообщил, что вчера Павел встретился с украинским консулом и прекратил голодовку.

"Голодовку он, слава Богу, уже прекратил", – отметил Игорь Гриб и добавил, что никаких изменений в состоянии здоровья Павла нет - чувствует себя плохо.

Ранее стало известно, что приговор Павлу Грибу в России будут оспаривать материалы передадут в ЕСПЧ.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, после чего сам политзаключенный объявил голодовку.

Важно отметить, что Гриб страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.

Как известно, 28 августа 2017 года отец политзаключенного Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях. Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. В итоге Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Защита украинского политзаключенного Гриба подала апелляцию". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.