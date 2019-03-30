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В России заявили, что украинский политзаключенный Гриб прекратил голодовку

Сегодня, 17:29

По словам россиян, Гриб якобы прекратил голодовку после разговора с начальством СИЗО

Павел Гриб/ Фото: Facebook Victoria Lacea
Павел Гриб/ Фото: Facebook Victoria Lacea.
В России заявили, что украинский политзаключенный Гриб прекратил голодовку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4b6/28c/5c94b628cff2d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4b6/28c/5c94b628cff2d.jpg Украина По словам россиян, Гриб якобы прекратил голодовку после разговора с начальством СИЗО

В России председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис заявил о прекращении голодовки украинским политзаключенным Павлом Грибом.

По его словам, украинец якобы принял такое решение после разговора с руководством СИЗО, сообщает "Интерфакс".

"Гриб 29 марта написал заявление о прекращении голодовки. До этого руководство СИЗО разъяснило ему возможные последствия голодовки. Видимо, за несколько дней без пищи он их уже частично прочувствовал", - заявил Петрашис.

Также он добавил, что в настоящее время Гриб чувствует себя удовлетворительно.

"Накануне его возили на обследование в больницу Федеральной службы исполнения наказаний. Состояние у него удовлетворительное. В стационарно-медицинской помощи и оперативном вмешательстве не нуждается. Пищу уже принимает. Скорей всего, он беспокоится о своем здоровье", – поведал россиянин.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, после чего сам политзаключенный объявил голодовку. 

Важно отметить, что Гриб страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.

Как известно, 28 августа 2017 года отец политзаключенного Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях. Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. В итоге Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.

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Тег СИЗО, гриб, голодовка, Павел Гриб

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