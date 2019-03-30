В России заявили, что украинский политзаключенный Гриб прекратил голодовку
По словам россиян, Гриб якобы прекратил голодовку после разговора с начальством СИЗО
В России председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис заявил о прекращении голодовки украинским политзаключенным Павлом Грибом.
По его словам, украинец якобы принял такое решение после разговора с руководством СИЗО, сообщает "Интерфакс".
"Гриб 29 марта написал заявление о прекращении голодовки. До этого руководство СИЗО разъяснило ему возможные последствия голодовки. Видимо, за несколько дней без пищи он их уже частично прочувствовал", - заявил Петрашис.
Также он добавил, что в настоящее время Гриб чувствует себя удовлетворительно.
"Накануне его возили на обследование в больницу Федеральной службы исполнения наказаний. Состояние у него удовлетворительное. В стационарно-медицинской помощи и оперативном вмешательстве не нуждается. Пищу уже принимает. Скорей всего, он беспокоится о своем здоровье", – поведал россиянин.
Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, после чего сам политзаключенный объявил голодовку.
Важно отметить, что Гриб страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.
Как известно, 28 августа 2017 года отец политзаключенного Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях. Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. В итоге Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.
Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В России заявили, что украинский политзаключенный Гриб прекратил голодовку". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЕС потребовал от России допустить украинских врачей к Павлу Грибу
Евросоюз ожидает, что Гриб будет немедленно освобожден и получит доступ к специальному лечению