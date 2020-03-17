"Страна не остановилась": Зеленский обратился к украинцам в связи с введением карантина (видео)

Президент вновь призвал украинцев без лишней надобности не выходить на улицу

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал граждан страны без лишней надобности не выходить на улицу и оставаться дома.

Об этом он сказал во вторник, 17 марта, в своем обращении в связи с введением в стране карантина.

"Снова хочу призвать всех без лишней надобности не выходить на улицу и оставаться дома. Давайте используем это время с максимальной пользой и проведем его с родными и близкими. Будем смотреть хорошие фильмы и читать хорошие книги", – отметил он.

"Сейчас в соцсетях все спрашивают друг у друга советов, что посмотреть и что почитать. Моя сегодняшняя рекомендация такова: роман "Уцелевший" Чака Паланика и "Музей покинутих секретов" Оксаны Забужко. И очень рекомендую замечательный французский фильм "Один плюс один", – добавил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что страна не остановилась в условиях введенных ограничительных мер для предотвращения распространения в Украине коронавируса.

"Прежде всего, я благодарю всех, кто прислушивался к советам и сегодня остался дома. Это действительно очень важно для вашей жизни и вашего здоровья. Есть и другой позитив в карантине: впервые за долгое время в Киеве резко снизился уровень загрязнения воздуха. И это не может не радовать", - сказал он.

Зеленский указал, что продуктовые магазины, аптеки, АЗС, банки, страховые компании и все государственные органы работают.

"Отдельная благодарность Верховной Раде, которая не пошла на карантин. Депутаты работают в комитетах, а в случае необходимости принятия срочных законов смогут быстро собраться в зале заседаний. Страна не остановилась, страна работает", – отметил он.

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Также Зеленский рекомендовал украинцам, которые находятся за границей, алгоритм действий, по которому они смогут вернуться в Украину.

"Дорогие украинцы, если вы сейчас находитесь за границей и у вас нет возможности вернуться домой, действуйте так зарегистрируйтесь в системе "Друг" вот по этой ссылке: https://friend.mfa.gov.ua/#/", – сказал глава государства.

По его словам, в системе необходимо сообщить Министерству иностранных дел о стране пребывания и предоставить как можно больше информации о сути проблемы в разделе "комментарий к путешествию".

"Это очень поможет нашим дипломатам и упростит формирование списков граждан, которые должны срочно вернуться домой", - отметил Зеленский.

Также он добавил, что в случае неудачи с регистрацией необходимо обратиться в украинское посольство или консульство на территории определенного государства по электронной почте или по телефону горячей линии.

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"Все контакты вы найдете на официальных страницах соответствующих учреждений или на сайте МИД", – резюмировал президент.

Президент сообщил, что налажено плановое возвращение украинских туристов из отдаленных уголков мира, которые полетели чартерами на отдых.

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"О тех, кто полетел чартерами в отпуск на отдых. Сегодня государство предоставляет максимальное содействие туроператорам и перевозчикам, чтобы они забрали украинских туристов из отдаленных уголков мира. Налажено плановое возвращение украинцев из Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Доминиканской Республики, курортных островов Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной и Южной Америки", – сказал он в обращении в связи с введением в стране карантина.

Президент озвучил перечень городов за границей, из которых украинцы смогут вернуться на родину бесплатно или по льготным ценам.

"Нами сформированы так называемые хабовые точки. Попав туда, вы сможете добраться до Украины бесплатно или по льготным ценам. Это такие города: Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Прага, Берлин, Варшава, Перемышль, Вена, Братислава, Рига и Вильнюс", – сказал он.

Также Зеленский сообщил, что 16-17 марта в Украину самолетами вернулись из-за границы 33 тыс. граждан, на среду запланировано еще 40 авиарейсов.

"Вчера 125 рейсов вернули домой 23 тыс. украинцев. Сегодня – 50 рейсов и 10 тыс. украинцев. На завтра предварительно запланировано еще 40 рейсов", - сказал он.

Президент указал, что возвращающихся украинцев принимают аэропорты Киева, Днепра, Одессы, Запорожья, Харькова и Львова.

"Уже вернулись самолеты из Азербайджана, Армении, Грузии, Египта, Израиля, Испании, Катара, Молдовы, ОАЭ, Таиланда, Турции", – рассказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в Украине ситуация с зараженностью коронавирусом удовлетворительная.

Также глава государства не исключил введения чрезвычайного положения на всей территории Украины, если того потребует эпидемиологическая ситуация.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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