Зеленский анонсировал второй этап выхода из карантина: видео обращения

Карантин в Украине собираются продлить, но при этом постепенно ослаблять

Несмотря на планы правительства Украины продлить карантин после 22 мая, именно на этот день запланирован второй этап смягчения ограничений.

Об этом в видеообращении к украинцам 13 мая заявил президент Владимир Зеленский.

"Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая. Он коснется, в частности, спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО и другое. Я знаю, что все сейчас не понимают, каким будет лето. Как планировать отпуск, когда позволят самолеты и поезда. Когда снова заработают кинотеатры, пляжи и метро. Ответ прост: все это зависит от нас с вами", – сказал Зеленский.

Он отметил, что остальные шаги в направлении выхода из карантина будут возможны только после достижения "конкретных показателей", а именно – умеренного количества новых инфицирований и некритического загрузки коек в больницах.

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Напомним, ранее сегодня на заседании Кабинета министров глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что Украина находится на так называемом "плато" заболеваемости – когда количество новых заболевших удерживается приблизительно на одном уровне. В связи с этим 22 мая могут быть объявлены новые ослабления для населения.

Стоит отметить, что на прошлом заседании правительства карантин продлили до 22 мая, но с 11 числа сняли ряд ограничений для бизнеса. В частности, разрешили работать кафе, ресторанам, салонам красоты, непродовольственным магазинам с определенными условиями соблюдения мер безопасности.

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