Зеленский дал мэру Запорожья три месяца на решение проблем города

Торговлю наркотиками надо прекратить совсем, – сказал президент

Фото: president.gov.ua

Во время рабочей поездки в Запорожскую область 18 июля президент Украины Владимир Зеленский узнал о наиболее актуальных проблемах областного центра. Речь о проблеме торговли наркотиками, нелегальных ломбардах и игорных заведениях.

Об этом сообщает сайт главы государства.

"Торговлю наркотиками надо прекратить совсем. По поводу игровых автоматов и ломбардов мы готовим большой законопроект", – отметил президент.

Президент призвал мэра Запорожья обратить внимание на необходимость решения экологических проблем города.

"Я Вас очень прошу обратиться ко всем предприятиям, чтобы они поняли, что экосистема и экологическая ситуация в таких городах очень сложная", – подчеркнул он.

Отдельное внимание было уделено проблеме амброзии, провоцирующей аллергические заболевания у жителей Запорожья. Мэр Владимир Буряк рассказал о программе борьбы с этим растением.

Еще одной проблемой является обновление подвижного состава городского транспорта и его оснащение кондиционерами. Президент поинтересовался, сколько средств нужно городу для закупки современного транспорта. Мэр отметил, что в ближайшее время будет реализована соответствующая программа.

"Срочно сделайте это", – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства поставил задачу до 15 октября показать первые результаты в решении указанных проблем.

"15 октября мы приедем и проверим три вопроса: кондиционеры в троллейбусах, борьба с наркотиками и вопрос амброзии", – резюмировал президент.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 июля президент совершил рабочие поездки в Николаевскую и Харьковские области, где снова не обошлось без резких заявлений и общений с чиновниками. Так, например, во время визита на юг страны Зеленский потребовал отставки и.о. главы Николаевской ОГА. Президент сравнил чиновников Николаевской области с бандитами. Кроме того, он устроил "разборки" с главой Николаевского областного совета Викторией Москаленко, которая называла его малоросом еще во время предвыборной президентской кампании.

За последние пару недель глава государства был и на западе страны, на востоке, юге. Где-то он представлял новых чиновников, а где-то ругался сними и заставлял уволиться. Читайте подробней о рабочих поездках Зеленского по Украине.

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