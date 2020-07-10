Зеленский дал важное поручение Степанову

В Украине не работают льготные программы или даже отсутствует реабилитация, жалуются военные

Президент Владимир Зеленский после встречи с ветеранами войны поручил министру здравоохранения Максиму Степанову навести порядок с лечением бывших воинов АТО/ООС.

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Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании на Банковой, сообщает Офис главы государства.

По его словам, можно даже создать новые программы медпомощи для военных.

"Надо навести порядок с военными госпиталями и программами медицинской помощи для наших ветеранов. Я езжу по областям и встречаюсь с нашими героями. Они жалуются на высокую стоимость лечения, невыполнение льготных программ или даже отсутствие реабилитации. Разберитесь с функционированием программ, которые уже существуют. При необходимости – создайте новую помощь. Результаты не заставят себя ждать, я уверен", – сказал Зеленский.

Также главе государства доложили о положительной динамике выздоравливающих от коронавируса. За прошлые сутки в Украине новый рекорд по этому показателю.

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В свою очередь Степанов сообщил, что Минздрав изучает иностранный опыт, в частности испанский, по реагированию на новые вызовы, связанные с эпидемией. Он добавил, что в большинстве стран существует централизованный контроль за соблюдением карантинных мероприятий.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно при Офисе президента был создан Консультативный совет по делам ветеранов войны, который будет заниматься помощью защитникам Украины. И этот орган возьмет на себя основные вопросы в решении актуальных проблем ветеранов.

Видео: facebook.com/Ternopil.shtabCovid

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