Зеленский готов идти на конфликт с Коломойским из-за обысков на "1+1"

Владимир Зеленский / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Несмотря на многолетнее партнерство в допрезидентские времена, Владимир Зеленский готов к обострению отношений с владельцем канала "1+1", бизнесменом Игорем Коломойским.

Об этом он заявил лично после обысков Службы безопасности Украины у журналистов проекта "Гроші" в рамках дела о прослушке закрытых правительственных заседаний с участием премьер-министра Алексея Гончарука.

"У меня столько конфликтов со всеми, что, знаете, – плюс один, один плюс один", – сказал Зеленский, обыграв название телеканала.

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Президент подтвердил, что любит этот телеканал, потому что "там наш продукт, потому что долгие отношения". Имеется в виду сотрудничество принадлежащей Зеленскому студии "Квартал 95" с "плюсами".

"Это не касается ситуации, которая есть у СБУ с работниками Саши Дубинского (нардеп IX созыва и бывший ведущий передачи "Гроші". – Ред.). Я считаю, что надо разделять. Ну, будет конфликт, что я могу сделать", – сказал он.

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Говоря о расследовании дела о прослушивании главы правительства, Зеленский призвал установить заказчиков, исполнителей и тех, кто опубликовал пленки в интернете.

Напомним, ранее в YouTube появилась серия аудиозаписей с совещания премьера с представителями Кабмина и Нацбанка, на котором обсуждались вопросы экономики. Себя Гончарук на записи называет "полным профаном в экономике". Скандал едва не привел к отставке премьера.

После случившегося Зеленский поручил украинским спецслужбам узнать, каким образом записи с закрытых правительственных совещаний оказались в общественном доступе и кто их делал.

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