Зеленский хочет встретиться с Путиным, но в Кремле – против

/ Фото: Сегодня

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы как можно быстрее разрешить конфликт между странами. А даты встречи в "нормандском формате" пока нет и объяснил, почему. Об этом он сказал во время пресс-марафона, который показывает сайт "Сегодня".

По его словам, встреча "нормандской четверки" до сих пор не состоялась из-за России.

"По поводу даты. Отсрочка и дата, действительно, зависели от российской стороны, потому что у Франции, Германии и Украины была одна из дат – 16 сентября, кажется. А Россия не смогла подтвердить эту дату. <...> Они сказали мне, что у них занята эта дата. <...> Мы договорились, что саммит "нормандского формата" может быть. Но сложно было договориться, чтобы он действительно состоялся, потому что с 2016 года его не было и было ощущение, что это никому из власти не надо. Мы сказали, что нам это нужно. Нужно смотреть друг другу в глаза, понять, кто чего хочет, и понять реальные шаги, как мы можем закончить войну. Мы сказали им (России – Ред.): "Если вы этого тоже хотите, то давайте встречаться". А встречаться мы можем в двух форматах – "нормандском" и прямая встреча моя с президентом России. Про прямую встречу никто не говорит – все против. <...> Эта встреча должна быть, если мы хотим закончить войну. Но сейчас мы говорим только о "нормандском формате". И я благодарен нашим западным партнером, что у нас он есть, что есть хоть что-то", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина сделала много шагов ради встречи в "нормандском формате" и теперь ждет соответствующего желания и от Москвы.

"Сейчас все готовы к "нормандскому формату". С чем мы туда выходим? Разведение в Станице Луганской. Мы хотели этого? Да. Обмен был нашим требованием. Мы хотели вернуть политзаключенных и моряков. <...> Подтверждение текста "формулы Штайнмайера". Разведение в Золотом и Петровском. Это не условия – это результат того, что когда-то было, что обсуждалось в Минске. Каждая из сторон должна показать, что хочет закончить войну. Но это не значит, что у нас есть гарантии и 100% уверенность, что другая сторона хочет ее закончить. Но мы должны показать это", – добавил глава государства.

10 октября в 13:00 смотрите спецвыпуск "Сегодня" о пресс-марафоне с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отметим, что на сегодняшний день все еще нет даты встречи "Нормандской четверки". Стороны якобы все еще подстраивают графики лидеров государств для "нормандской" встречи.

Как сообщали новости "Сегодня", глава МИД Украины Вадим Пристайко уже заявлял, что Россия хочет отменить встречу "нормандской четверки". По его словам, Россия вынуждена искать новые и новые основания, чтобы не проводить ее. Киев выполнил два условия Москвы, однако теперь появилось еще одно.

В свою очередь у Путина ответили на обвинения Пристайко. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сейчас идет кропотливая подготовке ко встрече лидеров стран.

Зеленский 9 октября также пообщался с канцлером Германии Ангелой Меркель по телефону: Смотрите в сюжете подробности разговора:

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

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