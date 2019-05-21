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Зеленский хочет встретиться с командой Порошенко: что будут обсуждать

21 мая, 15:54

Новая власть хочет обсудить с предшественниками работу над освобождением военнопленных и политзаключенных украинцев

Консультации Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами фракций
Консультации Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами фракций. Фото: president.gov.ua

Одной из тем длившийся более двух часов встречи президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп 21 мая стало возможность встречи с представителями команды его предшественника.

"На встрече поднимали вопрос освобождения украинцев из российского плена. Владимир Зеленский предложил провести отдельную беседу с представителями команды предыдущего главы государства по этому вопросу", – сообщили в пресс-службе администрации президента.

Эту же информацию подтвердила и первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которая присутствовала на переговорах на Банковой. По ее словам, предыдущие власти готовы передать всю имеющуюся информацию о работе над освобождением из российского плена заложников и политзаключенных.

"Здесь мы впервые услышали сигнал, что новая власть готова взять эту информацию для того, чтобы использовать ее в работе", – отметила она.

Напомним, что на консультациях с главами фракций Зеленский согласовал дату досрочных парламентских выборов. По его словам, стороны решили провести их 21 июля.


Кроме того, он озвучил причины, по которым он стремится распустить украинский парламент – это низкое доверие со стороны населения и отсутствие коалиции.

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Тег Зеленский, Геращенко, освобождение, политзаключенные, военнопленные, пленные моряки

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