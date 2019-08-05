Борис Джонсон и Владимир Зеленский / Фото: AFP

Зеленский и Джонсон провели первые переговоры: что обсуждали https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD 2019-08-05T19:43:00+03:00 Политика Президент Украины и британский премьер пообщались по телефону 5 августа

Украинский президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, в ходе телефонной беседы 5 августа украинский лидер поздравил Джонсона с избранием главой британского правительства.

Украинский президент также поблагодарил собеседника как за неизменность позиции Лондона в вопросе поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины, так и за помощь нашей стране в осуществлении реформ и усилении обороноспособности.

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"Речь шла также о дальнейшем развитии украинско-британских двусторонних отношений, в частности после выхода Великобритании из состава ЕС, а также о необходимости интенсификации контактов на высшем уровне", – добавили в пресс-службе.

Данные переговоры Зеленского и Джонсона стали первыми с момента занятия ими своих должностей.

Напомним, что в мае предшественница Джонсона Тереза Мэй поздравила Зеленского с победой на выборах и пригласила его посетить Великобританию "при первой возможности". Позиция нового британского премьера по этому поводу пока что неизвестна.

Как мы уже писали, Борис Джонсон стал лидером Консервативной партии Великобритании и, соответственно, премьер-министром Соединенного Королевства 23 июля. Владимир Зеленский был одним из тех, кто поздравил его с новой должностью.

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