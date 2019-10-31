Зеленский и Меркель обсудили подготовку к встрече в нормандском формате

Зеленский проинформировал Меркель о ситуации с безопасностью на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в среду вечером во время телефонного разговора обсудили подготовку к встрече в нормандской формате, также перспективы разведения вблизи Петровского, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры государств обсудили подготовку к встрече в нормандской формате", – сказано в сообщении на сайте президента Украины в среду вечером.

Зеленский проинформировал Меркель о ситуации с безопасностью на Донбассе, отметив важность позиции ФРГ в поддержке Украины.

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Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, и поздравила прогресс, достигнутый в вопросе разведения сил и средств в Золотом.

"Обсуждались перспективы разведения вблизи Петровского – по истечении семи дней тишины", – подчеркнули в пресс-службе президента.

Стороны также обсудили вопрос транзита российского газа по территории Украины, в частности в связи с трехсторонними газовыми консультациями Украина – ЕС – РФ, которое состоялось 28 октября в Брюсселе. Отмечается, что собеседники согласились с необходимостью усиления взаимодействия в этом направлении.

Напомним, 10 октября федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещала использовать свои будущие контакты с партнерами в "нормандской формате" для достижения договоренности о дате проведения саммита.

Напомним, предыдущий телефонный разговор Зеленского с Меркель состоялся 28 августа. Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, стороны выступили за скорое проведение саммита в "нормандском формате".

Как уже сообщали "Сегодня", Ангела Меркель одобрила принятие "формулы Штайнмайера" Украиной, оценив это как создание условий для саммита "Нормандской четверки", но не для снятия санкций с России.

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