Зеленский и Помпео провели переговоры: что обсуждали

Стороны обсудили катастрофу в Иране и договорились о визите госсекретаря в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее получил важные данные об авикатастрофе в Иране, провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает Офис президента.

Как отмечается, Владимир Зеленский проинформировал собеседника о ходе расследования катастрофы украинского самолета в Тегеране. Майк Помпео выразил соболезнования от американского народа в связи с трагедией, поддержку и готовность содействовать в проведении беспристрастного расследования.

"Благодарны за ценную поддержку США в расследовании причин катастрофы. Я встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании", - сказал Владимир Зеленский.

Стороны также обсудили текущее развитие ситуации на Ближнем Востоке и перспективы ее нормализации.

"Собеседники согласовали дальнейший график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего визит Майка Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января", – говорится в сообщении.

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Майк Помпео также прокомментировал переговоры с украинским президентом.

"Провел разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы выразить мои глубочайшие соболезнования в связи с потерянными жизнями в трагической катастрофе самолета Международных авиалиний Украины рейса 752. Мы вместе с Украиной и готовы предложить нашу поддержку и помощь в текущем расследовании", – написал госсекретарь США в Twitter.

На сайте Госдепартамента США сообщается, что во время телефонного разговора Помпео также снова подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также госсекретарь США подчеркнул долгосрочное стратегическое партнерство с Украиной.

Ранее Владимир Зеленский призвал всех международных партнеров, прежде всего правительства США, Канады и Великобритании, предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, падение авиалайнера Boeing-737-800 не было вызвано механическими проблемами.

В Иране тем временем заявили, что 10 января специалисты попробуют осмотреть "черные ящики", чтобы понять, возможно ли еще извлечь из них информацию. В Тегеране не хотят, чтобы "черные ящики" вывозили за пределы страны для проведения анализа. Три иранские авиакомпании, по его словам, помогут экспертам с их изучением.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – Германии и Великобритании.

Более детально читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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