Стало известно, почему самолет из Китая долго кружил над Харьковом

Самолет так и не смог приземлиться в аэропорту Харькова

Воздушное судно с эвакуированными гражданами из Китая совершило около десятка кругов над Харьковом, однако сесть так и не смогло. Причина – погодные условия. Из-за сильного тумана была плохая видимость.

По информации Харьковского регионального центра с гидрометеорологии, 20 февраля в области будет переменная облачность и туман. На дорогах гололедица.

Температура воздуха днем будет достигать 1-6 градусов тепла. В областном центре составит 2-4 градусов выше нуля.

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Напомним, самолет изменил курс по пути в Киев и нарезал круги в небе у Харькова. А тем временем к харьковскому аэропорту съехались машины скорой помощи.

Затем глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер заявил, что если самолет с эвакуированными гражданами из китайского Уханя сядет в Харькове, это будет транзитная остановка. Также он подчеркнул, что эвакуированные украинцы не будут заходить на территорию терминала аэропорта.

Как известно, посольство внесло в эвакуационные списки 48 граждан Украины и 29 иностранцев. А спецбортом, который вылетел в Ухань, отправился военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов – он стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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