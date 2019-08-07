Зеленский и Путин договорились о возможной встрече, готовятся важные документы

Президенты Украины и России могут встретиться в рамках «нормандского формата»

/ Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора договорились о возможной встрече в "нормандском формате". Об этом сообщает Офис главы украинского государства.

Помимо гибели украинских военных на Донбассе, во время разговора речь шла о важности диалога в рамках Трехсторонней контактной группы. Владимир Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины.

В Офисе президента также сообщили, что "стороны договорились о возможной встрече лидеров стран "нормандского формата". Рабочие группы стран пока нарабатывают документы для подписания на высшем уровне.

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Также во время телефонного разговора были обсуждены вопросы обмена пленными.

Как сообщали новости "Сегодня", утром 7 августа Зеленский срочно позвонил Путину в связи с обострением ситуации на Донбассе, где 6 августа погибли четверо украинских военных в результате обстрела боевиками.

В то же время в Кремле рассказали о циничном заявлении Путина. Российский президент в разговор с Зеленским обвинил украинскую армию в обстрелах мирных жителей и что якобы это мешает для урегулирования конфликта.

Также стало известно, что Зеленский проведет переговоры с Меркель и Макроном из-за ситуации на Донбассе. Глава государства хочет инициировать как можно скорее встречу в "нормандском формате".

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