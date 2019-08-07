/ Фото: president.gov.ua

Зеленский проведет переговоры с Меркель и Макроном из-за ситуации на Донбассе https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/a91/566/5d4a9156681a5.jpeg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/a91/566/5d4a9156681a5.jpeg 2019-08-07T11:53:17+03:00 Политика Глава государства настаивает на как можно скорейшей встрече «нормандской четверки»

Президент Владимир Зеленский после звонка российскому лидеру Владимиру Путину намерен сегодня созвониться с другими участниками "нормандского формата" из-за обострения ситуации на Донбассе, чтобы как можно скорее принести мир в Украину. Об этом он сказал на брифинге в Киеве.

По его словам, во время сегодняшнего визита в Турцию он намерен позвонить президенту Франции Эммануэлю Макрону. Также он отметил, что может в любой момент вернуться в Украину в случае обострения ситуации на Донбассе и турецкая сторона об это предупреждена и отнеслась с пониманием.

"Все говорят о том, что хотят мира, кроме слов, что мы должны двигаться очень быстрыми шагами (в этом направлении) … Первый звонок был с президентом РФ, второй звонок будет уже в Турции с президентом Франции Эммануэлем Макроном", – сказал Зеленский.

Также президент сегодня планирует обсудить по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель будущую встречу "нормандской четверки".

"Также хочу созвониться сегодня с Меркель и договориться про срочную встречу, чтобы мы больше не говорили друг другу, что в этом году должна быть встреча в "нормандском формате". А сколько еще людей могут погибнуть в этом году. Поэтому я хочу, чтобы это произошло, чтобы мы, в первую очередь, по-людски относились друг к другу, понимали, что это очень важно, и чтоб эта встреча состоялась в ближайшее время", – рассказал глава государства.

Зеленский уточнил, что настаивает на встрече с участием всех лидеров "нормандского формата".

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Зеленский заявлял, что встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" состоится в конце августа, однако точной даты пока нет.

Напомним, 12 июля в Париже состоялась "нормандская встреча" на уровне внешнеполитических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России. На встрече обсудили дальнейшие шаги по воплощению Минских соглашений и договорились о прекращении огня на Донбассе.

Мы также писали, что в ходе последних телефонных переговоров канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский отметили результаты встречи "в нормандской формате" в Париже, которая должна дать толчок деятельности Трехсторонней контактной группы.

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