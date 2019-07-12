Зеленский и Трамп – разные галактики: почему президенту Украины не стоит форсировать визит в США

Украинскому лидеру не стоит ехать в Вашингтон лишь ради галочки, считает эксперт

Коллаж (источники фото - AFP, president.gov.ua).

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит ехать в США с официальным визитом до того, пока политическая ситуация в стране не сложится в эффективно функционирующий паззл.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт-международник Антон Кучухидзе.

По его мнение, нужно сначала провести парламентские выборы, сформировать коалицию, избрать спикера и премьера, обсудить с ними стратегию развития страны и взаимодействия с внешними партнерами и лишь тогда ехать.

"Ехать нужно. Это однозначно. Но с готовым пакетом предложений. К примеру, новый президент поставил перед силовыми органами задачу показать эффективность борьбы с коррупцией. Но пока, мягко говоря, результатов не видно, ибо все занимаются выборами. Пока показывать нечего. Парламент – не президентский, его законопроекты не продвигаются, политический паралич, борьба, выборы. Ехать сейчас, в августе или сентябре – не с чем. Нужно ехать после того, как будет понятен расклад сил в парламенте, какой будет коалиция, какой вес будет президента Зеленского в этой коалиции. Нужно, чтобы было понимание, какой будет власть в Украине, на что она готова, какая программа действий и так далее", – говорит Кучухидзе.

Без этих моментов Зеленский не сможет ни о чем договариваться с американцами, и этот визит будет абсолютно бессмысленный, продолжает международник.

"Когда мы что-то предлагаем, возникает партнерство, у нас начинаются какое-то обязательства. Обязательства всегда выполняются исполнительной ветвью власти, а сейчас она Зеленскому не подчиняется. О чем бы он ни договорился – ничего не произойдет. Поэтому сейчас форсировать американскую тематику не стоит. Так или иначе на этой встрече встанет вопрос об энергобезопасности, о МВФ, о военно-техническом сотрудничестве. Сейчас он не управляет ни одним, ни вторым, ни третьим. О чем договариваться? Президент США и президент Украины с точки зрения полномочий – это две разные галактики. Если что-то говорит Трамп, это значит, что у него с министром энергетики уже согласована позиция, и он может договариваться. А Зеленскому надо приехать, договориться и тогда, может быть, что-то будет", – продолжает эксперт.

При этом, как считает Кучухидзе, ни в коем случае не стоит ехать в США ради красивой картинки для предвыборной кампании. Это не сыграет ему в плюс.

"Эта встреча ни в коем случае не должна быть лишь ради встречи, когда просто сфотографируются возле Белого дома. Как делали его предшественники, когда из рукопожатия раздувалось сообщение об официальном визите. Хотя они даже не были в Белом доме, а стояли возле него", – подводит итог эксперт-международник.

Новости "Сегодня" сообщали, что сопредседатели Конгрессового украинского кокуса обратились к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси с инициативой пригласить Владимира Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса.

Ранее Зеленский сообщил, что его визит в США может состояться нынешним летом.

В середине июня специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что точная дата визита президента Украины в Вашингтон пока не определена.

Напомним, что 1 июня в Администрации президента Украины подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.

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