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На 166-м округе в Тернопольской области нардеп Люшняк уверенно опередил "слугу народа" Сопеля

26 июля, 10:37

Разрыв между кандидатом и его оппонентом составил около 9%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 166 в Тернопольской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил нардеп-самовыдвиженец Николай Люшняк с 31,05% (27872 голоса). На втором месте в этом округе оказался представитель "Слуги народа" Игорь Сопель - за него отдали голоса 22,18% избирателей (19913 голосов).

Напомним, Люшняк Николай Владимирович родился 8 февраля 1974 года в городе Бережаны Бережанского района Тернопольской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в селе Петриков Тернопольского района Тернопольской области, судимость отсутствует, самовыдвижение

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, результаты, округ, тернопольская область

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