Зеленский: Контрабанда отправила таможню в нокаут – недосчитались 13 миллиардов

Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство допустило потери государства только за два месяца на 16 миллиардов гривен. Об этом он сказал во время выступления на внеочередном заседании Верховной Рады.

По его словам, главный провал случился на таможне.

"За два месяца нового года невыполнение госбюджета пойти 16 миллиардов гривен, 13 миллиардов из них – это провал поступлений с таможни. Бизнес сигнализирует, что контрабанда полностью не исчезла. А нам рассказывали про решительное и бескомпромиссный бой с контрабандой. Но вышло так, что в этом бою контрабанда отправила таможню в нокаут … Таможня должна собирать не лайки в Facebook, а деньги в государственную казну", – сказал Зеленский. В тренде Зеленский на внеочередном заседании Рады: видео выступления

Как сообщали новости "Сегодня", глава таможенной службы Максим Нефьодов рассказывал ранее, сколько денег таможня передала в госбюджет за 2019 год. Он отметил, что таможня, пребывая на начальном этапе реформирования, работала существенно эффективнее, чем в 2018 году при "крепких предшественниках".

А недавно таможня отчиталась о штрафах. В ведомстве отметили, что только в январе 2020 года таможня предотвратила 2880 попыток нарушения таможенных правил и заработала на этом миллионы.

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