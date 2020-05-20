Зеленский: Между областями транспорт пока ходить не будет

Президент Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции заявил, что с 22 мая не будет межобластного пассажирского сообщения.

По его словам, только шесть областей готовы к этому.

"Мы обнародовали все пять этапов (выхода из карантина – ред.). Я вам больше скажу: что касается, например, транспорта, детских садов, мы рассчитывали, что это будет в следующем этапе, несколько позднее. Но мы понимаем, что сегодня статистика, благодаря нашим врачам, неплохая. Она позволяет некоторые этапы переносить и приближать к сегодняшнему дню. Например, сегодня Кабмин будет рассматривать вопрос о работе городского и пригородного транспорта с 22 мая. Между областями транспортом мы пока что не можем обеспечить, потому что у нас только шесть областей готовы к этому. Только в шести областях мы видим нормальную статистику, где идет снижение числа заболевших. Транспорт будет работать с 22 числа, детсады сегодня получат все указания от Минздрава – какая должна быть ситуация по безопасности ... как они должны быть оборудованы. И с 25 числа, с понедельника, детсады тоже заработают", – сказал Зеленский.

Карантин в Украине был продлен до 22 мая, но при этом с 11 числа были введены первые ослабления карантинного режима. Людям разрешили гулять в парках, открылись кафе, салоны красоты, парикмахерские и другой мелкий бизнес. В то же время украинцы особенно ждут запуска общественного транспорта и метро, где оно есть. Денис Шмыгаль рассказывал, когда в Украине заработает метро и откроют детсады. Это произойдет не в один день.

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В свою очередь в Минздраве называли три условия для смягчения карантина. Министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что карантин будет продлеваться еще четыре раза с определенными смягчениями ограничений. Но для этого есть определенные критерии.

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