Зеленский: Мировая система безопасности не спасла Украину

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал мировую систему безопасности, "которая не спасла Украину". Об этом он сказал в своем выступлении в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мировая система безопасности не спасла Украину. Почему при решении мировых вопросов не используются принципы демократии, а лишь право сильного и геополитический интерес? Нельзя, когда клуб избранных держав решает судьбу остальных", - отметил Зеленский.
Ранее в Мюнхене на встрече с делегацией американского Конгресса Зеленский призвал США участвовать в урегулировании на Донбассе.
Напомним, 14 февраля на официальном сайте Мюнхенской конференции по безопасности был опубликован разработанный при участии россиян трехстраничный документ, который предлагал 12 шагов по прекращению войны на Донбассе и улучшению стабильности в регионе. В последствии текст документа пропал с сайта.
Скандальный пророссийский план уже прокомментировал министр обороны Украины Андрей Загороднюк. По его мнению, возможно, речь идет об информационном вбросе.
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