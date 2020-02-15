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Зеленский: Мировая система безопасности не спасла Украину

15 февраля, 13:57

При решении мировых вопросов не используются принципы демократии, заявил украински президент

Владимир Зеленский. Скрин

Владимир Зеленский. Скрин

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал мировую систему безопасности, "которая не спасла Украину". Об этом он сказал в своем выступлении в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мировая система безопасности не спасла Украину. Почему при решении мировых вопросов не используются принципы демократии, а лишь право сильного и геополитический интерес? Нельзя, когда клуб избранных держав решает судьбу остальных", - отметил Зеленский.

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Ранее в Мюнхене на встрече с делегацией американского Конгресса Зеленский призвал США участвовать в урегулировании на Донбассе.

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В Мюнхене представили пророссийский план прекращения войны на Донбассе – 12 шагов
Фото: securityconference.org

Напомним, 14 февраля на официальном сайте Мюнхенской конференции по безопасности был опубликован разработанный при участии россиян трехстраничный документ, который предлагал 12 шагов по прекращению войны на Донбассе и улучшению стабильности в регионе. В последствии текст документа пропал с сайта.

Скандальный пророссийский план уже прокомментировал министр обороны Украины Андрей Загороднюк. По его мнению, возможно, речь идет об информационном вбросе.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Мюнхенская конференция

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Россия Донбасс Владимир Зеленский

Источник: ТАСС

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