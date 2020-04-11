Зеленский на Донбассе посетил госпиталь для военных с COVID-19: подробности и фото

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе ознакомился с работой 66-го военного мобильного госпиталя и посетил отделение, открытое для размещения бойцов, инфицированных COVID-19.

Как сообщили на официальном сайте главы государства, в госпитале дополнительно развернули секцию для приема больных с коронавирусом, рассчитанное на 50 мест, – в нем есть все необходимое для изоляции и квалифицированной помощи заболевшим.

"Из-за эпидемии коронавируса нашим военным нужно думать о собственной безопасности вдвое больше. Рад, что пока тут нет таких больных. Пусть бы беда обошла наших военных. Однако мы должны быть готовы", – отметил президент.

Кроме того, Зеленский посетил мобильную ПЦР-лабораторию на базе мобильного госпиталя, в которой будут тестировать военных на наличие инфекции. Главе государства доложили, что среди военных в зоне ООС уже провели более 500 тестов, и все они показали негативный результат.

Реклама

Также глава государства ознакомился с работой передвижного хирургического кабинета, который оказывает помощь бойцам в первые 40-50 минут после ранения, осмотрел передвижной рентген-комплекс и мобильный стоматологический кабинет.

Зеленский пообщался с военными и вручил четверым из них ценные подарки за заслуги и образцовое выполнение поставленных заданий.

В тренде У Зеленского назвали дату обмена пленными

"От государства и народа мы благодарны за вашу работу. Благодарны, что возвращаете к жизни наших военных героев, которые защищали нашу родину, территорию, и, главное, – наших людей. Знаю, что даже лечите гражданских. Большое спасибо вам за все, что вы делаете", - сказал президент.

Кроме того, во время визита в госпиталь глава государства передал врачам средства индивидуальной защиты.

"Мы сейчас отправляем такие средства защиты в каждую область, в больницы, куда попадают именно люди с коронавирусом. Наш приоритет – обеспечить также военных средствами защиты", - резюмировал он.

Как сообщалось, по состоянию на пятницу, 10 апреля, число заболевших военнослужащих ВСУ выросло до 10 человек. СOVID-19 подтвердили у военного Винницкого гарнизона, который после ухудшения состояния здоровья был госпитализирован 9 апреля с предварительным диагнозом "пневмония".

Напомним, ранее в субботу, 11 апреля, в Международный день освобождения узников нацистских концлагерей была установлена корзина цветов от президента Украины Владимира Зеленского к Мемориальному комплексу "Бабий Яр".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама