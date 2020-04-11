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Зеленский почтил память узников нацистских концлагерей

11 апреля, 10:53

Юрий Божко

Глава государства выразил уважение соотечественникам, которые прошли через ад нацистских концлагерей

В Международный день освобождения узников нацистских концлагерей была установлена корзина цветов от президента Украины Владимира Зеленского к Мемориальному комплексу "Бабий Яр". Об этом сообщает пресс-служба президента.

Кроме того, состоялось возложение цветочных композиций к памятному знаку погибшим в Сырецком концентрационном лагере, а также к памятному знаку "Память на будущее" на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

"В этот день в 1945 году в одном из крупнейших концентрационных лагерей нацистской Германии – Бухенвальде – заключенные восстали и взяли ситуацию под свой контроль. А вскоре войска антигитлеровской коалиции завершили их освобождение. Люди разных национальностей, взглядов и вероисповеданий в то сложное время объединились, чтобы сбросить путы человеконенавистнического режима. Вечная память мученикам и жертвам Второй мировой войны", – отметил президент Украины.

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Глава государства выразил уважение соотечественникам, которые прошли через ад нацистских концлагерей и преодолели все испытания.

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"Желаю всем здоровья, веры и вдохновения в борьбе за лучшее будущее", – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, в октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв массовых расстрелов в Киеве во время нацистской оккупации города.

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Источник: Сегодня

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