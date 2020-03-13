Зеленский: На СНБО обсудим вопрос закрытия границ

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что сегодня состоится заседание Национального совета безопасности и обороны из-за угрозы коронавируса. Об этом он сказал на выездном заседании Кабинета министров, которое транслирует сайт "Сегодня".

По его словам, власть Украины пытается провести работу на опережение, чтобы предотвратить распространение вируса в стране.

"После заседания правительства состоится заседание СНБО, где будет обсужден и внедрен план мер со стороны государства. Вопрос коронавируса очень актуален. Мы обсудим вопрос закрытия границ и вопрос авиасообщения с рядом стран. Будет обсуждено обеспечение необходимыми средствами больниц и аптек – речь и о масках, и экспресс-тестах. Есть вещи, на которых нельзя зарабатывать – это война и здоровье людей. В некоторых аптеках цена тестов превышает 10 тыс. грн. Поэтому у нас будет отдельный разговор и с производителями и поставщиками относительно спекулятивных цен", – сказал Зеленский. В тренде "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном": гость – Антон Геращенко

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине уже подтвердили три случая заражения коронавирусом – в Черновцах, Черновицкой области и в Житомирской области. На днях правительство приняло решение ввести общенациональный карантин в Украине для предотвращения распространения коронавируса на территории нашей страны. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Закрылись все учебные заведения, запрещены массовые собрания не более 200 человек.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к украинцам из-за коронавируса. Премьер указал на необходимость принятых мер и подчеркнул, что правительство ведет переговоры с международными партнерами по поддержке технологически и методологически в борьбе с коронавирусом.

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Видео: t.me/PM_Shmigal

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