Зеленский на встрече с Трампом: Генпрокурор Украины должен расследовать любые дела

Также президент отметил, что никого не подталкивал на расследование, так как украинская прокуратура независимая

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Украина независимая страна, и он не давал обещаний расследовать какие-либо конкретные дела Генеральной прокуратурой Украины.

"Я никому ничего не должен. Я сказал, что мы готовы расследовать. Украина независимая страна, у нас новый генпрокурор Руслан Рябошапка, очень хороший честный человек, "западник", с образованием, с западным опытом. Будет ли он рассматривать? Он должен рассматривать любые дела. Какие тут могут быть обещания?", - сказал он на встрече с Трампом в среду в Нью-Йорке.

Напомним, в ходе июльского телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский пообещал своему американскому коллеге Дональду Трампу возобновить расследование, в котором фигурирует сын экс-вице-президента США Джо Байдена.

Это следует из стенограммы их беседы, полный текст которой Белый дом опубликовал на своем сайте 25 сентября.

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Из сказанного Трампом следует, что что "многие люди" хотят выяснить правдивость "многих разговоров о сыне Байдена" и "что Байден остановил расследование".

Кроме того, хозяин Белого дома сетовал на увольнение некоего "хорошего генпрокурора" Украины, который занимался расследованием относительно Хантера Байдена.

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"Следующий генеральный прокурор 100% будет моим человеком, моим кандидатом, который будет поддержан парламентом и начнет новое расследование в сентябре. Он или она рассмотрит ситуацию, в частности, относительно компании, упомянутой вами в этом вопросе", – сказал Зеленский.

Кроме того, он просил Трампа поделиться любой информацией, которая может быть полезна следствию.

Напомним, что ранее американские СМИ сообщили о давлении, которое президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Украину для возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. И в Вашингтоне, и в Киеве это отрицали.

Подробнее о скандале вокруг беседы Трампа с Зеленским вы можете узнать в статье "Импичмент Трампу: почему из-за звонка Зеленскому президента США могут отправить в отставку" на нашем сайте.

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