Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,86
27,16

Зеленский: На выборах на Донбассе должны быть украинские кандидаты и СМИ

3 октября, 20:10

Внутренне перемещенным лицам должна быть предоставлена возможность реализовать свое избирательное право

Реклама

Местные выборы на Донбассе состоятся после обмена пленными с боевиками, а также с доступом кандидатов от украинских политических сил, СМИ и международных наблюдателей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к жителям страны 3 октября, добавив, что всем внутренне перемещенным лицам должна быть предоставлена возможность реализовать свое избирательное право.

"Моя позиция является четкой и понятной, и она совпадает с позицией всех украинцев. Мы все понимаем, что Донбасс – это Украина, и там должен установиться мир. Произойти полное прекращение огня, вывод иностранных военных формирований. Мы все понимаем, что на украинско-российской границе с нашей стороны должны быть украинские пограничники. Должен произойти обмен пленными, чтобы все наши граждане вернулись домой", – сказал Зеленский.

Именно это и станет темой будущей встречи в "нормандском формате", резюмировал президент.

Напомним, что Владимир Зеленский также объяснил, как он видит "формулу Штайнмайера" о мирном регулировании конфликта на Донбассе. По его словам, эта формула гласит лишь об одном: когда должен заработать так называемый Закон об особом статусе Донбасса.

Кроме того, он утверждает, что новый закон об особом статусе Донбасса будет учитывать "красные линии" и общественное мнение.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Зеленский особый статус Донбасса мирное регулирование формула штайнмайера

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина одобрила
Украина одобрила "формулу Штайнмайера": все подробностиПолитика
"Формула Штайнмайера": что на самом деле произошло и на что согласилась УкраинаУкраина
Генерал США дал Украине совет по Донбассу
Генерал США дал Украине совет по ДонбассуПолитика
Что такое
Что такое "формула Штайнмайера" и как она появиласьПолитика
Порошенко награждал орденом, а Зеленский обсуждал кинобизнес: как звезды Голливуда гостили в Киеве
Порошенко награждал орденом, а Зеленский обсуждал кинобизнес: как звезды Голливуда гостили в КиевеУкраина
В Пентагоне были удивлены решением Трампа о пересмотре военной помощи Украине – СМИ
В Пентагоне были удивлены решением Трампа о пересмотре военной помощи Украине – СМИПолитика

Новости партнеров

Loading...