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Зеленский сегодня посетит две области: подробности

13 июля, 10:27

Президент Украины намерен побывать на административной границе с Крымом

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает поездки по регионам. Сегодня глава Государства отправится в Одесскую область, где посетит морской порт и ознакомится с проектом развития его контейнерного и зернового терминалов. Об этом сообщает Офис президента.

В Одесской области Зеленский проведет совещание по вопросам развития морских портов Украины и заслушает информацию о состоянии расследования дел относительно нападений на активистов и журналистов в Одессе.

После Одессы президент отправится в Херсонскую область, где побывает на админгранице с Крымом – осмотрит инфраструктуру и условия пересечения на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар", а также проведет совещание по вопросам реализации проектов обустройства пунктов "Чонгар" и "Каланчак".

Зеленский представит нового главу Херсонской облгосадминистрации и своего представителя по Крыму.

Как сообщал новости "Сегодня", на днях президент заезжал в Борисполь, где представил нового главу Киевской области. Теперь местные чиновники надолго запомнят его визит после того, как Зеленский выгнал с заседания секретаря горсовета. Между главой государства и Годунком возникла перепалка после того, как президент узнал о его прошлом.


Кроме того, Зеленский успел поспорить и с мэром Борисполя из-за "метрового" слоя фекалий в озере. Глава государства спросил местного градоначальника Анатолия Федорчука , "почему в прошлом году потрачено 17 млн гривен на очистку озер в Борисполе, а по факту в некоторых озерах на дне почти метр фекалий".

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Тег Зеленский, одесская область, Херсонская область

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Сегодня

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