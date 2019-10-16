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Зеленский отправился с официальным визитом в Латвию

16 октября, 08:39

Официальная церемония начнется в 10:30

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 октября, посетит с официальным визитом Латвийскую Республику. Об этом говорится на сайте президента Украины и канцелярии президента Латвии.

"Во время визита запланированы встречи главы государства с президентом Латвии Егилсом Левитсом, спикером Сейма (парламента) Латвии Инарой Мурниеце и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем", – говорится в сообщении.

Отмечается, что официальная церемония встречи Зеленского в Президентском дворце (Рижском замке) начнется в 10:30. Президента Украины с супругой встретит его коллега из Латвии Егилс Левитс.

Позже состоится встреча двух делегаций, а также совместная пресс-конференция президентов Латвии и Украины.

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В Риге Владимир Зеленский также встретится с представителями украинской общины в Латвии.

В частности, украинский лидер примет участие в церемонии возложения цветов к памятнику Свободы, а также посетит Музей оккупации Латвии.

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Pavel Golovkin/Pool via REUTERS

Последним событием в этот день станет церемония открытия мемориальной доски к 100-летию начала работы первой дипломатической миссии Украины (Украинской Народной Республики) в Риге на том же доме, где, по свидетельству ученых-историков, она работала.

Напомним, Владимир Зеленский 14 октября посетил с рабочей поездкой Донецкую область.

Ранее президент Владимир Зеленский во время визита в Одессу заявил, что и дальше стоит на позиции окончания войны на Донбассе, а о переговорах по Донбассу и разведении сил четко дал понять – никакой сдачи национальных интересов Украины. Об этом он заявил во время выступления на торжествах по случаю Дня защитника Украины.

Зеленский отметил, что там полностью должен прекратиться огонь, все пленные должны вернуться, российские войска должны быть выведены, а контроль над границей – перейти Украине.

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Латвия встреча программа визит Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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